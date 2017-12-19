Москва, 19 декабря, 2017, 07:12 — ИА Регнум. Между регионами России в 2018 году распределят межбюджетные трансферты на выплату региональных социальных доплат к пенсии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Средства на выплату региональных социальных доплат к пенсии в размере 7 млрд 085 млн 700 тыс. рублей получат 13 субъектов РФ.

В общей сложности доплату к пенсии получат около 424,6 тыс. человек.

Средний размер доплат составит от 2 351,4 до 8 414,2 рубля.

Документ одобрен на заседании правительства РФ 14 декабря 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, Пенсионный фонд России (ПФР) подвел предварительные итоги 2017 года. По данным ведомства, в России нет пенсионеров, находящихся за чертой бедности.

По данным ПФР, в 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии был равен 8,8 тыс. рублей, что составляет 104,1% к прожиточному минимум пенсионера.

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