Кишинёв, 18 декабря, 2017, 17:45 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон намерен вернуть в парламент проекта закона, ограничивающего вещание в стране российских новостных и информационно-аналитических телевизионные программ. Об этом он сообщил 18 декабря на своей странице в Facebook.

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«Заявляю о своей твёрдой и последовательной позиции, согласно которой так называемый закон о борьбе с пропагандой носит антиконституционный характер, а потому будет возвращён парламенту в сопровождении соответствующего обоснования», — написал Додон.

Как отметил глава республики, за последнее время в его адрес поступило большое число обращений со стороны гражданского общества, в том числе от Народного собрания Гагаузии, местных советов и других учреждений, выражающих свою озабоченность и несогласие с законопроектом.

«Сложилась беспрецедентная ситуация. На мой взгляд, граждане Республики Молдова должны иметь возможность получать информацию из всех источников для анализа, понимания и оценки событий, происходящих в стране и за её пределами», — отметил Додон.

Он добавил, что «демократия означает плюрализм мнений, а это значит, что каждый решает самостоятельно, что ему смотреть, и это не может навязываться правящим большинством, у которого даже нет поддержки со стороны народа».

Как передавало ИА REGNUM, парламент Молдавии 7 декабря принял законопроект о запрете российских новостных и информационно-аналитических программ на телевидении и радио. За нарушение данного положения предусматриваются крупные штрафы. В правящей Демпартии назвали целью законопроекта борьбу с «российской пропагандой».

В случае повторного утверждения закона парламентом президент будет обязан его подписать. В противном случае за него это сделает спикер парламента Андриан Канду, представляющий правящую Демпартию.

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