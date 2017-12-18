Минск, 18 декабря, 2017, 16:25 — ИА Регнум. Все трое белорусских авторов ИА REGNUM — Юрий Павловец, Сергей Шиптенко и Дмитрий Алимкин — отрицают свою вину по обвинению в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды и в ведении незаконной предпринимательской деятельности. Об этом журналисты заявили сегодня, 18 декабря, в Минском городском суде после того, как прокурор зачитал им обвинения.

Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец, Сергей Шиптенко

Шиптенко заявил, что ни полностью, ни частично свою вину не признает. Павловец также не признал вину ни по обвинению в разжигании розни, ни по обвинению в незаконном предпринимательстве:

«Я — белорус, отец белорус, дочка белоруска, мать русская. Меня обвиняют, что я оскорблял своих родных и близких. Не могу признать вину».

Адвокат Шиптенко также попросила, чтобы суд обязал гособвинителя более четко сформулировать текст предъявленного обвинения, поскольку в зачитанном обвинении есть неточности. Суд продолжится 19 декабря. Первыми допросят обвиняемых, после чего — свидетелей. Суд также отклонил ходатайство защиты о том, чтобы первыми допросить экспертов, которые посчитали, что в текстах публицистов содержатся экстремистские материалы.

Сергея Шиптенко также обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности. Прокурор заявил, что журналист незаконно получил более 22 тысяч рублей, а переводы осуществлялись в основном в долларах.

Обвинения предъявлены также Дмитрию Алимкину: в разжигании вражды. Причем не только в отношении белорусов, но и американцев и немцев. По мнению прокурора, Алимкин умаляет белорусский язык. Государственный обвинитель также утверждает, что корреспондент передавал свои публикации Юрию Баранчику, а в самих материалах журналист якобы подчеркивал превосходство русских над белорусами.

Напомним, что сегодня в Минском городском суде рассматривается уголовное дело в отношении трех белорусских журналистов Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина, которые сотрудничали с ИА REGNUM, а также другими российскими информационными ресурсами. Публицистов обвиняют в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды (часть 3 статья 130 УК Белоруссии), по этой статье им грозит до 12 лет лишения свободы, при этом задержанные уже провели под стражей год. Павловцу и Шиптенко предъявлено также обвинение по части 1 статьи 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность).

Причем под «незаконной предпринимательской деятельностью» обвинение понимает то, что Павловец получал за свои публикации в российских СМИ материальные вознаграждения. Государственный обвинитель Александр Король заявил сегодня на суде, что журналист публиковал тексты в ИА REGNUM, чтобы «систематически получать прибыль».

Минский городской суд приобщил к материалам уголовного дела письмо Роскомнадзора о том, что по результатам экспертизы в публикациях авторов ИА REGNUM признаков экстремизма обнаружено не было. Также суд уже вынес свое решение по поводу изменения меры пресечения для Юрия Павловца, у которого остался несовершеннолетний ребенок: меру пресечения оставили прежней — содержание под стражей. Редакция ИА REGNUM не раз подчеркивала, что обвинения против журналистов не имеют под собой никакой основы.