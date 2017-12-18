«Белорусские декабристы» в Мингорсуде отрицают свою вину
Минск, 18 декабря, 2017, 16:25 — ИА Регнум. Все трое белорусских авторов ИА REGNUM — Юрий Павловец, Сергей Шиптенко и Дмитрий Алимкин — отрицают свою вину по обвинению в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды и в ведении незаконной предпринимательской деятельности. Об этом журналисты заявили сегодня, 18 декабря, в Минском городском суде после того, как прокурор зачитал им обвинения.
Шиптенко заявил, что ни полностью, ни частично свою вину не признает. Павловец также не признал вину ни по обвинению в разжигании розни, ни по обвинению в незаконном предпринимательстве:
«Я — белорус, отец белорус, дочка белоруска, мать русская. Меня обвиняют, что я оскорблял своих родных и близких. Не могу признать вину».
Адвокат Шиптенко также попросила, чтобы суд обязал гособвинителя более четко сформулировать текст предъявленного обвинения, поскольку в зачитанном обвинении есть неточности. Суд продолжится 19 декабря. Первыми допросят обвиняемых, после чего — свидетелей. Суд также отклонил ходатайство защиты о том, чтобы первыми допросить экспертов, которые посчитали, что в текстах публицистов содержатся экстремистские материалы.
Сергея Шиптенко также обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности. Прокурор заявил, что журналист незаконно получил более 22 тысяч рублей, а переводы осуществлялись в основном в долларах.
Обвинения предъявлены также Дмитрию Алимкину: в разжигании вражды. Причем не только в отношении белорусов, но и американцев и немцев. По мнению прокурора, Алимкин умаляет белорусский язык. Государственный обвинитель также утверждает, что корреспондент передавал свои публикации Юрию Баранчику, а в самих материалах журналист якобы подчеркивал превосходство русских над белорусами.
Напомним, что сегодня в Минском городском суде рассматривается уголовное дело в отношении трех белорусских журналистов Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина, которые сотрудничали с ИА REGNUM, а также другими российскими информационными ресурсами. Публицистов обвиняют в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды (часть 3 статья 130 УК Белоруссии), по этой статье им грозит до 12 лет лишения свободы, при этом задержанные уже провели под стражей год. Павловцу и Шиптенко предъявлено также обвинение по части 1 статьи 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность).
Причем под «незаконной предпринимательской деятельностью» обвинение понимает то, что Павловец получал за свои публикации в российских СМИ материальные вознаграждения. Государственный обвинитель Александр Король заявил сегодня на суде, что журналист публиковал тексты в ИА REGNUM, чтобы «систематически получать прибыль».
Минский городской суд приобщил к материалам уголовного дела письмо Роскомнадзора о том, что по результатам экспертизы в публикациях авторов ИА REGNUM признаков экстремизма обнаружено не было. Также суд уже вынес свое решение по поводу изменения меры пресечения для Юрия Павловца, у которого остался несовершеннолетний ребенок: меру пресечения оставили прежней — содержание под стражей. Редакция ИА REGNUM не раз подчеркивала, что обвинения против журналистов не имеют под собой никакой основы.