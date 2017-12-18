Волгоград, 18 декабря, 2017, 14:34 — ИА Регнум. В Волгоградской области зафиксирован очередной очаг африканской чумы свиней — уже третий только с начала декабря. О регистрации новой вспышки опасного заболевания ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. В ведомстве обострение ситуации связывают в том числе и с неэффективностью работы властей региона.

conny7760 Поросята

Генетический материал вируса африканской чумы свиней — заболевания, не опасного для человека, но способного привести к огромным потерям для сельского хозяйства — специалисты выявили уже в готовой продукции: в колбасе, доставленной с предприятия по убою и переработке животноводческой продукции ПЗК «им.Ленина», находящемся в х. Лобакин Суровикинского района. Подозрения волгоградских ветеринаров подтвердили и специалисты Всероссийского НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии.

На территории района, в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства, проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения АЧС.

Между тем это уже третий случай регистрации АЧС на территории Волгоградской области только с начала декабря. Так, 5 декабря вирус был выявлен в пробах патологического материала, отобранных на территории животноводческого хозяйства Среднеахтубинского района. Через несколько дней стало известно, что вирус найден и в пробах патологического материала от свиней, доставленных из свинокомплекса «Спецхоз» племзавод-колхоза им. Ленина в том же Суровиковском районе.

Всего же, по данным на 13 декабря, на территории Волгоградской области зарегистрирован 21 случай АЧС: 18 — среди домашних свиней в 11 из 33 муниципальных районов, а в городе Волгограде — 2 среди популяции дикого кабана и 1 — на свиноводческом предприятии. В прошлом году вирус был выявлен в 13 населенных пунктах области, но к концу года карантин сняли везде. Тогда было уничтожено несколько тысяч свиней — более пяти тысяч животных только на одном из животноводческих комплексов.

В Россельхознадзоре столь острую ситуацию с опасным заболеванием в регионе связывают с неэффективностью работы «ряда органов государственной власти Волгоградской области».

"Сложившуюся ситуацию на территории этого региона можно расценивать как вопиющий пример неэффективной работы органов государственной власти региона», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, в Россельхознадзоре называют крайне нелогичной деятельность областного комитета ветеринарии: по утверждению специалистов, эффективное взаимодействие с органами ГИБДД по выявлению и пресечению несанкционированных перевозок подконтрольных грузов в Волгоградской области так и не выстроено.

Более того, как заявили в Россельхознадзоре, на четырех предприятиях, имеющих I компартмент, фактически отсутствует защита от возникновения заразных болезней. При том, что там содержится около 400 животных.

«Органами государственной власти Волгоградской области не предприняты меры по переводу вышеуказанных хозяйств на альтернативные свиноводству отрасли животноводства или проведению разъяснительной работы по информированию владельцев о риске возникновения АЧС на ЛПХ при низком уровне компартмента, а также о необходимых мерах профилактики», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, как считают в Россельхознадзоре, в Волгоградской области так и не удалось наладить систему достоверного учета сельскохозяйственных животных — прежде всего, в личных подсобных хозяйствах граждан. Так, в ряде случаев в похозяйственных книгах числится одно поголовье, однако в реальности цифры существенно отличаются.

Критику Россельхознадзора вызвало и низкое материально-техническое оснащение государственной ветеринарной службы региона, и особенно — количество бесхозных скотомогильников. Сегодня, согласно приведенным данным, на территории Волгоградской области из 87 известных скотомогильников лишь 16 имеют ответственных. Это значит, что остальные — потенциально опасны. При этом обеспечить прием скотомогильников из муниципальной собственности в собственность Волгоградской области должны именно областные чиновники. Более того, утверждают в Россельхознадзоре, письмо об этом направлялось в адрес вице-губернатора еще в 2013 году.

Еще одной проблемой является фактическое отсутствие лабораторного мониторинга на АЧС в охотхозяйствах, а таковых в области 11. Именно дикие кабаны нередко являются переносчиками заболевания, опасного и для домашних свиней.

«Все вышеперечисленное демонстрирует недостатки и халатность в работе органов государственной власти Волгоградской области в части обеспечения эпизоотического благополучия региона, учета поголовья животных, утилизации биологических отходов в 2017 году. Вся информация неоднократно направлялась Россельхознадзором в адрес первого заместителя губернатора Волгоградской области А. И. Беляева», — говорится в сообщении ведомства.