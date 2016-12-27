Карантин по чуме свиней снят во всех районах Волгоградской области

Волгоград, , 01:36 — REGNUM Еще два района Волгоградской области оздоровили от опасного вируса. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете ветеринарии 27 декабря, особый режим перестал действовать в Иловлинском и Котовском районах. В настоящее время все очаги заболевания на территории региона ликвидированы.

Между тем, мероприятия по профилактике вируса продолжаются в ряде территорий. Здесь ограничительные меры будут действовать в течение полугода. Так, граждане и животноводческие предприятия не смогут продавать и покупать свиней, а отделения связи — принимать посылки с продуктами и сырьем животного происхождения. Это не касается продукции свиноводства промышленной выработки и продукции, обработанной термическим способом, в соответствии с утвержденными правилами.

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Второй за неделю очаг чумы свиней выявлен в Волгоградской области

Как сообщало ИА REGNUM, сразу два очага чумы свиней были выявлены в регионе в начале декабря. Так, вирус поразил животных в личном подсобном хозяйстве поселка Реконструкция города Михайловки. Ранее 22 ноября из-за АЧС была приостановлена деятельность крупнейшего на юге России свиноводческого комплекса «Краснодонское» Иловлинского района. Уничтожению подлежали 5150 животных. Также месяц назад чума свиней была выявлена и в двух личных подсобных хозяйствах города Котово. Всего в этом году опасный вирус был зарегистрирован в 13 пунктах волгоградского региона.

Пострадавших от падежа животных хозяйствам и гражданам выплачиваются компенсации. С начала года из областного бюджета на эти цели было направлено 98,1 миллиона. Полностью выплаты перечислены жителям Руднянского, Еланского, Камышинского, Нехаевского районов, а также Михайловки. Так как АЧС фиксировалась в Михайловке дважды, то пока там возмещение убытков произведено частично. Сейчас формируются реестры получателей средств по Камышинскому и Иловлинскому районам. Размер компенсационных выплат дифференцируется в зависимости от весовых категорий и возраста свиней и составляет от 104 до 167 рублей за один килограмм живого веса.

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