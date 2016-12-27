Вторник, 27 Декабря 2016 года
03:59:02 МСК

Карантин по чуме свиней снят во всех районах Волгоградской области

Экономика
На ряде территорий продолжают действовать ограничительные меры
Поросенок
Иллюстрация: Volgograd.ru
Поросенок

Волгоград, 27 Декабря 2016, 01:36 — REGNUM  Еще два района Волгоградской области оздоровили от опасного вируса. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете ветеринарии 27 декабря, особый режим перестал действовать в Иловлинском и Котовском районах. В настоящее время все очаги заболевания на территории региона ликвидированы.

Между тем, мероприятия по профилактике вируса продолжаются в ряде территорий. Здесь ограничительные меры будут действовать в течение полугода. Так, граждане и животноводческие предприятия не смогут продавать и покупать свиней, а отделения связи — принимать посылки с продуктами и сырьем животного происхождения. Это не касается продукции свиноводства промышленной выработки и продукции, обработанной термическим способом, в соответствии с утвержденными правилами.

Также по теме: Крупный свиноводческий комплекс под Волгоградом поразила чума

Второй за неделю очаг чумы свиней выявлен в Волгоградской области

Как сообщало ИА REGNUM, сразу два очага чумы свиней были выявлены в регионе в начале декабря. Так, вирус поразил животных в личном подсобном хозяйстве поселка Реконструкция города Михайловки. Ранее 22 ноября из-за АЧС была приостановлена деятельность крупнейшего на юге России свиноводческого комплекса «Краснодонское» Иловлинского района. Уничтожению подлежали 5150 животных. Также месяц назад чума свиней была выявлена и в двух личных подсобных хозяйствах города Котово. Всего в этом году опасный вирус был зарегистрирован в 13 пунктах волгоградского региона.

Пострадавших от падежа животных хозяйствам и гражданам выплачиваются компенсации. С начала года из областного бюджета на эти цели было направлено 98,1 миллиона. Полностью выплаты перечислены жителям Руднянского, Еланского, Камышинского, Нехаевского районов, а также Михайловки. Так как АЧС фиксировалась в Михайловке дважды, то пока там возмещение убытков произведено частично. Сейчас формируются реестры получателей средств по Камышинскому и Иловлинскому районам. Размер компенсационных выплат дифференцируется в зависимости от весовых категорий и возраста свиней и составляет от 104 до 167 рублей за один килограмм живого веса.

Читайте ранее в этом сюжете: Чума свиней добралась до волгоградского города Котово

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чума свиней
Главное сегодня
NB!
27.12.16
Обама обещал освободить Мосул к концу года. Не получилось
МосулИрак Освобождение Мосула Политика
NB!
27.12.16
СМИ: Очевидец рассказал о странном положении Ту-154 перед падением в воду
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
27.12.16
СМИ: Киссинджер — «главный посредник» в переговорах Трампа с Москвой
Нью-ЙоркСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
27.12.16
Инга СлажинскайтеЛенинградская область в 2016-м: мажорный тон на кризисном фоне
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
27.12.16
Трамп охарактеризовал ООН как клуб для приятного времяпрепровождения
ВашингтонСША Организация Объединённых Наций Политика
NB!
27.12.16
«Хуже, чем капо!» — посол Трампа в Израиле считает Обаму антисемитом
Нью-ЙоркСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
26.12.16
Сергей ГуркинИстерика в Киеве: Савченко, оказывается, агент Путина
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
26.12.16
Евгений ОсиповНе стоит рассчитывать на то, что латвийские русские остановят НАТО
ЛиепаяЛатвия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
26.12.16
Станислав ТарасовИран и Азербайджан могут стать единым конфедеративным государством
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
NB!
26.12.16
Флаг раздора: резиденции президента Молдавии вернули флаг ЕС и снова сняли
КишинёвМолдавия Политический кризис в Молдавии Политика
NB!
26.12.16
Владимир Добрынин Британские СМИ: «Катастрофа Ту-154 – это месть Москве»
ЛондонВеликобритания Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
26.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 26 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.12.16
Катастрофа ТУ-154: страны Латинской Америки скорбят вместе с Россией
КитоЭквадор Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Средний Урал–2016: коррупция, громкие дела, скандал вокруг Ельцин-центра
ЕкатеринбургРоссия Итоги 2016 года Происшествия
NB!
26.12.16
Скорбь, дух КПСС, «абсурды»: неделя в Чувашии
ЧебоксарыРоссия Обзор главных событий недели в Чувашии Общество
NB!
26.12.16
Керченский мост предложено назвать в честь Ансамбля имени Александрова
ТулаРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
«Захоронения в Алеппо: с подобным я не сталкивался даже в Афганистане»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
26.12.16
Авиакатастрофа Ту-154: в Самару на завод «Авиакор» прибыли следователи
СамараРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Станислав Стремидловский«Русские становятся главной мишенью исламистского террора?»
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
26.12.16
«Русские всегда там, где трудно»: в ПМР скорбят по жертвам крушения Ту-154
ТираспольПриднестровье Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
Вячеслав Володин возглавил Парламентское собрание Союза Белоруссии и России
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
26.12.16
Итог 2016 года в Латвии: жителей становится меньше, нищих — больше
РигаЛатвия Экономический кризис в Прибалтике Политика
ещё главное