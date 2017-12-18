Москва, 18 декабря, 2017, 08:16 — ИА Регнум. В Хабаровском крае появится целый остров, который превратится в площадку для квестов. Его обладателем стал житель Москвы. Как сообщили ИА REGNUM в Минвостокразвития России 18 декабря, выбранный остров, расположенный в Амурском лимане между островом Сахалин и побережьем Хабаровского края, его будущий владелец получил по программе «Дальневосточный гектар».

Иван Шилов ИА REGNUM Дальневосточный гектар

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«Иметь собственный остров — будоражащая мысль. Я изучил побережья Дальнего Востока и нашел несколько достойных вариантов. Решил остановиться на острове Чакмут в Хабаровском крае, так как он и удобно расположен, плюс с семьей могу оформить всю территорию острова», — пояснил будущий обладатель острова Нарек Оганисян.

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По его словам, определиться с направлением деятельности — организовать туристический бизнес — помогло изучение модельных бизнес-планов, признался Оганисян. Провести свой первый квест получатель «дальневосточного гектара» планирует уже следующим летом.

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Как сообщало ИА REGNUM, по программе «Дальневосточный гектар» каждый гражданин России может получить земельный участок площадью до 1 га на Дальнем Востоке, причем сделать это бесплатно. Программа для дальневосточников вступила в действие с 1 июня 2016 года, а уже с 1 февраля 2017 года — для всех граждан России. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

На сегодня программа раздачи дальневосточных гектаров, по словам президента РФ Владимира Путина, реализуется неплохо: поступило уже 120 тыс. заявок и заключено 33 тыс. договоров.