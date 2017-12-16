Симферополь, 17 декабря, 2017, 01:13 — ИА Регнум. Онлайн-голосование по выбору названия для моста, соединяющего Крым и Краснодарский край, завершено. Победил вариант «Крымский мост», об этом 17 декабря сообщают организаторы конкурса на сайте назовимост.рф.

Most.life Концептуальное изображение Крымского (Керченского) моста

Проект стартовал 16 ноября. Все желающие могли выбрать наиболее понравившееся им название или предложить свой вариант. Голосование было закрыто в полночь 17 декабря по московскому времени.

Больше всего голосов набрал вариант «Крымский мост». Гораздо меньше — варианты «Керченский мост», «Мост дружбы» и «Мост Воссоединения».

Также мост предлагалось назвать Тузлинским, Таврическим, Российским, Владимирским, Мирным, мостом Свободы, Надежды или Единства. Среди инициатив пользователей есть также «Большой русский мост», «Родина», «Черноморский», однако все перечисленные варианты не нашли поддержки.

Официальное название моста в Крым появится на всех топографических картах и дорожных указателях. Напомним, что решение о реализации масштабного проекта — строительстве моста в Крым было принято после возвращения полуострова в состав России.

Мост будет включать автомобильную и железнодорожную части. Ожидается, что движение по мосту автомобилей откроется в конце 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по строительству автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив завершены более чем на 70%. Укладка нижнего слоя дорожного полотна на участке длиной 40 км завершена на 80%, верхнего — почти на 70%, все работы идут в соответствии с календарным графиком.

Читайте также: Строительство автоподходов Керченского моста завершено на 70%