Сеул, 16 декабря, 2017, 18:58 — ИА Регнум. Южная Корея подозревает хакеров из КНДР в причастности к кибератакам на криптовалютную биржу Bithumb. Об этом, как передает ВВС, сообщил источник в Национальном агентстве разведки Южной Кореи.

Кибератака

По его словам, в результате хакерской атаки, совершенной еще в феврале 2017 г., была похищена криптовалюта примерно на $7 млн.

При этом источник в разведывательном ведомстве добавил, что «добычей» злоумышленников стали личные данные более 30 тыс. пользователей биржи.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 15 декабря Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что США вполне готовы к военному решению конфликта на Корейском полуострове, если «что-то пойдёт не так».

При этом он подчеркнул, что каналы связи с Пхеньяном остаются открытыми.

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