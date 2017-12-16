Москва, 16 декабря, 2017, 16:11 — ИА Регнум. В центре Москвы у мужчины похитили более 20 млн рублей при попытке купить биткоины. Об этом сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы столичного главка МВД РФ.

Биткоин

Инцидент произошел в пятницу, 15 декабря, в кафе на Комсомольском проспекте.

«По прибытию полицейские установили, что с 16:45 мск до 17:50 мск неустановленные лица путем обмана под предлогом покупки криптовалюты взяли у заявителя €300 тыс. и $50 тыс. и скрылись», — сказал источник.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленников.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Биткоины для террористов: в США женщину обвинили в отмывании денег

А также: В США злоумышленник украл почти $2 млн в криптовалюте