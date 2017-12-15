Токио, 15 декабря, 2017, 09:43 — ИА Регнум. Часть зарплат в японской интернет-компании GMO Internet будет выплачиваться биткоинами — по желанию сотрудников, передает 15 декабря The Guardian со ссылкой на пресс-секретаря компании Харуми Исии.

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«Сотрудники могут получать зарплату в биткоинах, если захотят. Таким образом, мы надеемся улучшить нашу собственную грамотность при использовании виртуальной валюты», — сообщила представитель компании.

По ее словам, предложение действует для 4 тысяч сотрудников группы ГМО, работающих в Японии.

Отмечается, что в мае 2017 года компания начала торговую и биржевую торговлю криптовалютами, а через месяц запустила собственный бизнес — криптоферму для майнинга биткоинов.

Группа GMO Internet объединяет ряд интернет-компаний и работает в финансовом, инфраструктурном и финансовом секторах. Объем выплат в биткоинах составит до 100 тысяч иен ($890) ежемесячно с февраля 2018 года.

Отметим, биткоин возник как квазиденежное средство, в настоящее время используется для спекулятивных накоплений, а также для совершения «теневых» операций в нелегальных сферах, в том числе для финансирования терроризма.

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