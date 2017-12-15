Москва, 15 декабря, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Власти Москвы утвердили Территориальную программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2018 год и плановый период 2019—2020 гг., сообщается на портале мэра Москвы.

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В частности, в 2018 году вырастет число бесплатных исследований на наследственные и врожденные заболевания, появится система стимулирования клиник для помощи беременным.

Так, если женщина на протяжении всей беременности наблюдается в одной организации и выбирает входящий в ее структуру роддом, то после удачно принятых родов этому медучреждению выделят дополнительные средства за комплексное медицинское сопровождение пациентки.

Также с 2018 года вдвое вырастет число бесплатных исследований на наследственные и врожденные заболевания, проводящихся в рамках обязательного неонатального скрининга.

Программой предусмотрен скрининг на пять таких заболеваний, а исследования будут проводиться по 10 позициям.

Кроме того, в следующем году появится возможность подать электронное заявление на получение полиса обязательного медицинского страхования.

Объем финансирования бесплатной медпомощи на 2018 год составит 362 млрд рублей, что на 16% больше по сравнению с этим годом и в 1,5 раза больше, чем в 2011 году.

На 25% увеличено финансирование высокотехнологичной медицинской помощи.

В частности, жители Москвы с онкологическими заболеваниями смогут бесплатно пройти курс лучевой терапии не только в городских клиниках, но и в 10 федеральных и двух частных медицинских центрах.

Напомним, Территориальная программа госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам определяет виды, формы и условия оказания бесплатной медицинской помощи для жителей, а также устанавливает конкретные сроки на оказание медпомощи.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов внесли ряд новых положения. Соответствующее постановление 11 декабря 2017 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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