Екатеринбург, 14 декабря, 2017, 17:28 — ИА Регнум. На большой пресс-конференции президент России Владимир Путин говорил о будущем страны, которое, очевидно, воплотится в жизнь лишь с его участием. И есть важные моменты, которые отразятся в ходе предвыборной кампании будущего, несомненно, президента России, комментирует уральский политолог Александр Устинов корреспонденту ИА REGNUM ежегодное общение президента РФ с прессой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Большая пресс-конференция Владимира Путина

Напомним, тринадцатая большая пресс-конференция президента состоялась 14 декабря 2017 года. Продлилась она 3 часа 42 минуты. Глава государства ответил на 65 вопросов.

Владимир Путин говорил именно о будущем, не пытался фиксироваться на достигнутых результатах. Речь шла о конкретных планах и делах с его участием, отмечает политолог.

«Ни сам Путин, ни даже люди, задающие вопросы, несмотря на оговорки в духе «если победите на выборах», уже не сомневаются, что Владимир Владимирович будет президентом ближайшие годы», — говорит Александр Устинов.

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Знаково, по мнению уральского политолога, что президент вслух признал кадровую ошибку в назначении Григория Родченкова директором «Антидопингового центра», но при этом заметил, что запрет на участие России в зимних Олимпийских играх — 2018, этот скандал «развивается в преддверии российского политического календаря… мы сами в этом виноваты… выявлены реальные случаи применения допинга». Однако тут же говорит, что расследование WADA сомнительно.

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Важен намек по поводу Северной Кореи, что сейчас КНДР для России совсем не стратегический партнер, а лишь одна из стран, с которыми наша страна взаимодействует и решает проблемы безопасности в регионе.

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«Что же касается существа и содержания вопросов по внешней политике, Путин во многом высмеял вопросы, которые ему задавались. По мнению президента, это мнимые проблемы. Отсюда еще один нюанс — в повестке выборов президента в России мнение Запада не будет определяющим. Иными словами, для Путина важна реальная легитимность, а не легальность, которую ему навязывают», — считает Александр Устинов.

Народосбержение и воспроизводство населения, материнства становятся важными элементами предвыборной повестки, так как освещен ряд вопросов касательно здоровья, детства, воспитания детей, поясняет политолог.

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По-прежнему к Владимиру Путину люди обращаются как к лицу, способному разрубить гордиев узел проблем. Часто звучавшая фамилия Игоря Сечина, сперва в вопросе Татьяны Фельгенгауэр, получившей формальный, пустой ответ, что в России все решает суд, затем в вопросе журналистки из «Ведомостей» по обводненным месторождениям и льготами лишь для сечинского Самотлора, говорит лишь о следующем — пресс-конференция использовалась как механизм жалоб на влиятельного чиновника лично Путину. Из той же оперы директор рыбного комбината, которому пришлось прикинуться журналистом, чтобы решить хозяйственный вопрос.

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«Ещё важный момент — Путин не заявил о принципиальном недовольстве правительством. Несмотря на большое количество вопросов, касающихся неэффективности министерств. В целом не дает никаких оценок. Отсюда следует, что часть нынешнего кабмина имеет хорошие шансы сохранить свои аппаратные позиции», — делает вывод из пресс-конференции уральский политолог Александр Устинов.