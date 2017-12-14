Грозный, 14 декабря, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил шутку президента РФ Владимира Путина о чеченцах, которые путешествуют пешком по Сирии. Он в очередной раз заявил о готовности выполнить любой приказ главы государства.

«Только чеченцы могут путешествовать там (по Сирии) пешком», — пошутил сегодня во время большой пресс-конференции президент Владимир Путин. Правильно. Потому что мы — пехотинцы президента России и готовы пешком пойти туда, куда он прикажет», — написал Кадыров в своем канале Telegram.

Особо отметил он оценку президентом своей работы по возвращению российских детей из Сирии и Ирака. Как подчеркнул Кадыров, эта работа очень важна и будет продолжена, так как дети, как справедливо заметил Путин, не принимали решения покинуть Россию и уехать в горячую точку, и мы не имеем права их бросить.

«Благодаря президенту России российские дети спасены из пекла. Для нашей страны это очень важно, так как мы должны понимать, что если мы не будем заниматься возвращением к нормальной жизни наших граждан, то наши недруги могут использовать наших детей, наших граждан против нашей страны», — заявил чеченский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос чеченской журналистки о том, как он относится к процессу возвращения российских граждан из Сирии и Ирака и будет ли эта работа продолжена, заявил, что работу по возвращению российских детей из зоны боевых действий необходимо продолжать.

«Кадыров делает хорошо, это благородное дело. Дети не принимали этого решения, их не спрашивали, когда вывозили в Сирию. Рамзан всё правильно делает, мы будет ему помогать», — заявил президент РФ.

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Напомним, всего из зоны военных действий в Сирии вывезено уже более 100 человек. Координирует работу по возвращению российских женщин и детей сенатор от Чечни, советник главы региона по регионам Ближнего Востока и Африки Зияд Сабсаби.

Чеченский лидер заявлял ранее, что процесс возвращения будет продолжен и ни один российский гражданин, который «оказался в зоне боевых действий по причине преступного безрассудства отцов детей и супругов женщин, которые пополнили ряды террористов Иблисского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не останется в беде».

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