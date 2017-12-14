Москва, 14 декабря, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Администрация видеохостинга YouTube получила предписание от Роскомнадзора о необходимости блокировки аккаунта организации Михаила Ходорковского «Открытая Россия». Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба организации.

thierry ehrmann Михаил Ходорковский (фрагмент рисунка)

Отмечается, что YouTube уведомил «Открытую Россиию» о том, что её видеостраница должна быть удалена по требованию Роскомнадзора в течение суток, в противном случае доступ к сервису на территории России будет ограничен.

«На основании требования Генеральной прокуратуры России от 11 декабря 2017 года о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространяемую с нарушением закона доступ к информационному ресурсу (страницам) http://www.youtube.com ограничивается операторами связи на территории Российской Федерации», — приводит организация текст письма Роскомнадзора.

Напомним, что накануне аналогичное требование надзорное ведомство направило администрации сервиса микроблогов Twitter. 12 декабря был заблокирован аккаунт «Открытой России» в социальной сети «Одноклассники».

Как передавало ИА REGNUM, Генпрокуратура России в апреле 2017 года признала зарегистрированную в Великобритании организацию «Otkrytaya Rossia» и находящийся в США «Институт современной России» Павла Ходорковского нежелательными, сочтя, что их деятельность «направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства».

11 декабря Роскомнадзор внёс интернет-ресурс openrussia.org в реестр сайтов, содержащих «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

В самой «Открытой России» утверждают, что аккаунты организации в соцсетях «не распространяют никакой информации с нарушением закона», а также заявляют, что российское сетевое движение «Открытая Россия» и одноимённый новостной сайт юридически не связаны с зарубежным организациям, признанным нежелательными на территории России.