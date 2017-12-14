Москва, 14 декабря, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Россия и США могли бы объединить усилия по борьбе с террористическими и наркотическими угрозами в Афганистане, заявил на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Большая пресс-конференция Владимира Путина

По его словам, в случае объединения усилия могли бы быть более эффективными в то время, как угрозы в регионе нарастают.

«И мы видим возрастающую угрозу в Афганистане со стороны международных террористов, их формирования занимают всё больше территорий на севере — на границе с бывшими республиками Советского Союза. Безусловно, это вызывает обеспокоенность», — пояснил Путин.

Читайте также: Большая пресс-конференция Владимира Путина: трансляция ИА REGNUM

Напомним, в начале декабря в результате боестолкновения с двенадцатью нарушителями госграницы был убит полковник, командир таджикской воинской части Хайриддин Ахтамов, а также ранены четверо военнослужащих. Нарушения вооруженными наркоконтрабандистами из Афганистана таджикистанской границы — не редкость, ежегодно их счет идет на десятки.

Традиционная ежегодная встреча Путина с журналистами завершилась в 16:00 мск 14 декабря. После окончания большой пресс-конференции глава государства отправится на встречи и примет участие в торжественном приеме по случаю Дня героев Отечества в большом Кремлевском дворце.

Читайте также: ГКНБ Таджикистана: граница с Афганистаном открыта

В связи с грядущими выборами в ходе мероприятия в первую очередь были затронуты вопросы внутренней политики. Президента спрашивали также о «майских указах», ситуации в Сирии, проблемах демографии и экономики.