Москва, 14 декабря, 2017, 14:06 — ИА Регнум. 13 декабря вечером завершилось заседание ФРС США, на котором было принято решение о повышении процентной ставки до девятилетних максимумов, на 25 базисных пунктов в диапазоне 1,25—1,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Траектория процентных ставок осталась без изменения и предполагает три повышения ставки в 2018 году», — отметил эксперт.

По его словам, цены на нефть негативно восприняли еженедельный отчёт минэнерго США о росте запасов бензина и увеличении добычи нефти. Котировки на сорт марки Brent откатились от годовых максимумов на 2,5%, закрыв торговый день на уровне $62,44 за баррель.

«Однако, несмотря на эти факторы, 13 декабря наблюдались распродажи доллара США по отношению к основным мировым валютам, что помогло рублю вернуть уверенность на фоне значительной нисходящей коррекции нефтяных цен», — пояснил Дядин.

Сегодня, 14 декабря, утром на рынке Forex валютная пара USD/RUB торгуется на отметке 58,60 рубля.

«Вероятнее всего, до конца торговой недели укрепление рубля продолжится. Но оно может быть весьма ограниченным. Вероятным уровнем выступает отметка 58,40 рубля за доллар США», — считает эксперт.

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