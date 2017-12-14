Москва, 14 декабря, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Окончательное решение об увеличении в России пенсионного возраста пока не принято. На такой шаг правительство может пойти только после обсуждения с обществом, заявил 14 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства напомнил об аргументах, которые приводят сторонники повышения выхода на пенсию. Так, говорится о планке, обозначенной еще в 30-е годы XX века, когда продолжительность жизни была ниже.

«Сейчас все европейские страны и страны, что нас окружают — на Украине то же самое, — все приняли решение о повышении пенсионного возраста. Не сделали только мы», — сказал Путин.

Кроме того, утверждается, что доля людей старшего поколения в обществе растет, а значит, в будущем пенсионеры в реальном выражении будут получать меньше. Однако повышение возраста выхода на пенсию сопряжено с определенными рисками. При придании экономике инновационного характера рабочих мест будет меньше.

«А куда девать этих людей, которые высвободятся от работы? Что будет с рынком труда?» — отметил президент.

Поэтому решение не должно быть шоковым, оно требует тщательных просчетов и подготовки — полгода, год. Пока окончательного решения нет, подчеркнул президент.

Читайте также: Большая пресс-конференция Владимира Путина: трансляция ИА REGNUM

А также: Путин о планах после выборов: Россия должна быть устремлена в будущее