Москва, 14 декабря, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Экономика России находится в стадии уверенного развития. Об этом 14 декабря в ходе большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы перешли в стадию уверенного развития. Инвестиции в основной капитал 4,2%. Это значит, что вложения в развитие в два раза превышают то, что достигнуто сейчас. В среднесрочную перспективу дальнейшее развитие уже гарантировано», — сказал Путин.

Путин отметил, что в экономике «растет всё»: производство, объем экспорта. Развитие всё в большей степени опирается на внутренний спрос.

Прямые иностранные инвестиции в 2017 году достигли 23 млрд долларов, что является лучшим показателем за четыре года. Инфляция находится на самом низком уровне в новейшей истории, добавил глава государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин сообщил, что его предвыборная программа практически готова. Ее основные положения будут касаться развития инфраструктуры, здравоохранения, образования, высоких технологий и повышения производительности труда. Все меры должны ставить целью повышение доходов граждан.

Традиционная ежегодная пресс-конференция главы государства проходит в Москве в Центре международной торговли на Красной Пресне. На мероприятие аккредитованы более 1600 журналистов.

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