Москва, 14 декабря, 2017, 12:57 — ИА Регнум. Банк России является независимой структурой, которая неподконтрольна в основной деятельности правительству, и это — общемировая и соответствующая законам России практика, заявил в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

По его словам, в этом есть большой экономический смысл — «регулирования финансовой деятельности и контроля за банковской системой». Деятельность ЦБ РФ контролируется, это делают прокуратура и другие органы.

«Не буду скрывать, что мне время от времени соответствующие материалы поступают. Но они своего подтверждения до сих пор не нашли», — так Путин ответил на вопрос о том, почему говорится о проверках со стороны различных органов самого Центробанка.

«Контроль за законностью действий Центробанка осуществляется. Никаких серьезных нарушений в работе Центробанка не выявлено», — заключил президент.

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Напомним, 14 декабря проходит традиционная итоговая встреча Владимира Путина с журналистами.

В ходе мероприятия президент подводит итоги работы за год и отвечает на злободневные вопросы о внешней и внутренней политике России, об экономических и социальных проблемах.