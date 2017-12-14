Москва, 14 декабря, 2017, 12:34 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил, что идёт на президентские выборы самовыдвиженцем, отвечая на вопрос, как он собирается пойти на выборы — от себя, от общественной организации, от партии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Путин уточнил, что рассчитывает на поддержку тех политических сил, которые разделяют его взгляд на развитие страны и которым он доверяет. И на поддержку граждан, в первую очередь.

О штабе окончательного решения нет — об этом тема поднималась в полной мере лишь 13 декабря, то есть накануне. При этом он признал, что есть определённые разногласия — как и в любом вопросе.

«Этот вопрос технический, но всё-таки важный. Я хотел бы, чтобы эти люди были авторитетные, известные в стране, которые искренне поддерживают политику, которая проводится в течение последних лет», — заключил Путин.

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Напомним, 14 декабря президент РФ Владимир Путин проводит традиционную большую пресс-конференцию. В ходе мероприятия президент подводит итоги работы за год и отвечает актуальные вопросы.

В связи с грядущими выборами в первую очередь будут затронуты вопросы внутренней политики, а также то, как именно действующий президент будет выдвигаться и с какой программой.