Москва, 14 декабря, 2017, 12:21 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, какой Россию он хотел бы видеть в конце своего нового срока, если выиграет на выборах, заявил, что страна должна быть устремлена в будущее.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Вы знаете, я уже много раз говорил о том, какой бы я хотел видеть Россию: она должна быть устремлена в будущее, политическая система должна быть гибкой, экономика должна быть построенной на высоких технологиях, производительность труда должна быть высокой», — сказал глава государства.

Отвечая на вопрос, зачем он идет на выборы, Путин заявил, не хочет представлять предвыборную программу на конференции. Однако подчеркнул, что среди центральных вопросов — развитие инфраструктуры, здравоохранение, образование, высокие технологии, повышение производительности труда.

«Всё это должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан. Это в самых общих чертах», — подчеркнул Путин.

Напомним, 14 декабря президент РФ Владимир Путин проводит традиционную большую пресс-конференцию. Первая конференция состоялась в 2001 году, в этом году она станет тринадцатой по счету.

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В ходе мероприятия президент подводит итоги работы за год и отвечает на злободневные вопросы о внешней и внутренней политике России, об экономических и социальных проблемах. В связи с грядущими выборами в первую очередь будут затронуты вопросы внутренней политики.