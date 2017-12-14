Магадан, 14 декабря, 2017, 09:28 — ИА Регнум. Жительница Магаданской области промучилась всю ночь, пытаясь обеспечить оказание медицинской помощи своей матери. Женщине пришлось самостоятельно искать тех, кто будет выносить её из дома, а затем думать, как везти обездвиженную мать обратно, потому что в медучреждении ей оставаться запретили, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Больничная койка

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Людмила Рябова из посёлка Снежный в Магаданской области рассказала свою историю мытарств региональному СМИ ИА «Весьма». По словам женщины, поздно вечером 10 декабря её мама Лидия Добровольская упала и не смогла подняться, была вызвана скорая помощь, которая, осмотрев её, пришла к выводу о необходимости транспортировки пенсионерки в областную больницу для обследования и уточнения диагноза.

«И тут началось. Время 11 вечера, встал вопрос, кто будет спускать неходячую маму с третьего этажа. Мне 53 года, я с мамой вдвоем. Медики скорой предложили мне идти, будить соседей. Я пошла, разбудила, выносили маму вчетвером: доктор, водитель, сосед и я. То есть скорая помощь, выезжая на вызов, зная, что человек упал и лежит неподвижно, едет без санитаров», — удивлена колымчанка.

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По её словам, когда Лидию Добровольскую привезли в больницу, она лежала на носилках два часа в ожидании дежурного врача, которого в отделении не было:

«Мне сказали, что доктору позвонили домой, и когда он проснется и приедет, тогда маму и осмотрит».

Когда врача дождались и женщину обследовали, придя к выводу, что переломов, повреждений внутренних органов и кровоизлияния в мозг нет, пациентку решили отправить обратно домой:

«Находится вы здесь не будете, это не положено. Вы должны покинуть больницу. При этом все видели, что мама не ходит, лежит. В итоге мне посоветовали звонить родным и знакомым, чтобы отвезти маму обратно. В помощи санитаров мне отказали, сказав, что это не входит в их обязанности, и почти все они — девочки».

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В безвыходной ситуации Рябова приняла решение звонить в МЧС, где ей ответили, что таких услуг не оказывают ни бесплатно, на за деньги. Следующим был звонок в пожарно-спасательную часть, в обязанности сотрудников которой, как оказалось, транспортировка больных тоже не входит.

«Я плакала, уговаривала. Женщина-диспетчер надо мной сжалилась, и, видимо, нарушая инструкции, прислала мне трех парней. Ребята мне сказали, что если начальство узнает, что они поехали по такому вызову, то «получат по шапке». Нам даже не дали носилок», — отметила дочь.

По её словам, даже запустить на территорию областной больницы машину спасателей, приехавшую для транспортировки её мамы, охранника удалось уговорить с трудом.

«Я бы хотела, чтобы об этой проблеме узнали люди, потому что я не одна такая. Есть магаданцы, которые тоже сталкивался с подобным отношением в областной больнице. По-моему, это что-то из области дикого свинства», — уверена Людмила Рябова.

Она обратилась с жалобой в прокуратуру и сходила на приём к министру здравоохранения региона Ирине Лариной, назвав результаты этого визита обнадёживающими. В ведомстве признали, что инцидент из ряда вон выходящий.

Не считают случившееся нормальным и колымчане. «Это называется «дооптимизировались». Скорая приехала без санитаров, потому что их сократили, почти всех. Носилки таскают фельдшеры — в основном женщины и водители, в основном пенсионеры», «А все из-за того, что ЗП мизер и некому работать», — комментируют в соцсетях ситуацию читатели.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Счётной палаты РФ, «оптимизация» в сфере здравоохранения страны привела к планам до 2018 года сократить количество больниц на 11,2%, поликлиник — на 7,2%. Якутии пришлось взять на баланс республиканского бюджета фельдшерско-акушерские пункты и районные больницы: по основанному на подушевом принципе финансирования федеральному нормативу их должны были закрыть, несмотря на то, что добираться потом до больниц жителям региона пришлось бы сотни километров по бездорожью или на вертолёте. В итоге за работу своих больниц республика теперь платит сама порядка 5 млрд рублей в год.