Москва, 14 декабря, 2017, 08:48 — ИА Регнум. В ближайшем будущем роботы людей ни в офисе, ни на производстве не заменят. Потерять свою занятость из-за роботизации не боится большинство граждан РФ. Таковы данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

geralt Робот

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Так, 74% опрошенных сотрудников и работников организаций не видят угрозы своей занятости в роботизации. По их мнению, способные заменить их роботы еще не созданы.

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Причем такое мнение молодежь разделяет меньше, чем люди зрелого возраста (79% респондентов 45−59 лет). То, что роботы могу заменить их полночью, считают пока только 6% опрошенных.

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По словам социологов, 12% работников высказывают опасения лишиться своего рабочего места ввиду роботизации, однако подавляющее большинство все же такого беспокойства не испытывает.

Всероссийский опрос был проведён «ВЦИОМ-Спутник» в первой декаде декабря. В нём приняло участие 1,8 тысячи респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года в единой справочной правительства Москвы появился робот, который умеет распознавать речь и отвечать на вопросы. Пока виртуальный оператор способен отвечает только на два вопроса, однако в дальнейшем навыки робота планируется расширить.