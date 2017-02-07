Робот из КНР обыграл выпускника Гарварда в телевикторине

Пекин, , 11:20 — REGNUM 6 февраля в Китае в ходе популярной телевикторины состоялась историческая битва умов, в которой главными соперниками стали человек и робот, оснащенный искусственным интеллектом (ИИ). Победителем в схватке стал робот Ванцзай, разработанный китайской IT-компанией Sogou, которой принадлежит одноименная поисковая система.

Робот с огромным отрывом по очкам победил выпускника Гарварда, отвечая на вопросы ведущего за десятки миллисекунд. Как сообщили создатели робота журналистам, Ванцзай распознавал речь диктора, и искал ответ на поставленный вопрос с помощью поисковой системы Sogou, пишет «Чжунго синьвэнь».

Это не первый случай, когда китайские роботы, оснащенные ИИ, превзошли возможности человека. В январе 2017 г. робот Сяоду, разработанный корпорацией Baidu, одержал победу сразу над тремя сильнейшими игроками в одной из популярных интеллектуальных телешоу.

Китайские корпорации сосредоточили свое внимание на технологиях ИИ, став лидерами в данной области. По итогам 2016 г. на разработку систем ИИ китайские компании потратили более $2,6 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в китайском городе Шэньчжэнь произошел первый случай, когда человек пострадал от действий робота. Пользователи интернета уже назвали инцидент «прологом к восстанию машин».

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