Омск, 14 декабря, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Не прошло и недели с момента вступления в должность мэра Омска Оксаны Фадиной, а она уже успела устроить вечернюю проверку и посмотреть, как город убирается от снега, спуститься в недостроенное омское метро и принять ряд кадровых решений.

Omskportal.ru Врио губернатора Омской области Александр Бурков на инаугурации мэра Омска Оксаны Фадиной

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По мнению политолога Анатолия Савостина, все эти вечерние проверки и близость к народу — вовсе не обязательный атрибут власти, однако на данном этапе популизм может сыграть на руку градоначальнице.

«Запас легитимности у нее всё-таки невелик», — сказал политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, всенародные выборы мэра Омска отменили в 2015 году. В ноябре 2017 года депутаты горсовета 31 голосом «за» выбрали нового мэра Омска. Им стала Оксана Фадина, руководившая до этого областным министерством экономики.

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После инаугурации, состоявшейся 8 декабря, Фадина приступила к формированию своей команды. В частности, были прекращены полномочия заместителя мэра Ирины Касьяновой; заместителя мэра, директора департамента финансов и контроля Инны Парыгиной; заместителя мэра, директора департамента имущественных отношений Евгения Асташова, руководителя аппарата мэра Виталия Самозвона.

Сохранил свою должность лишь заместитель мэра, директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы Андрей Подгорбунских.

13 декабря в мэрии Омска ИА REGNUM сообщили, что Фадина подписала документы о назначении заместителями мэра Елены Шипиловой и Богдана Масана.

Шипилова будет курировать структурные подразделения социального блока: департаменты образования, культуры, по делам молодежи, физической культуры и спорта, а также департамент общественных отношений и социальной политики.

Масан назначен заместителем мэра, директором департамента финансов и контроля. Кроме того, в его ведении будет находиться деятельность департаментов городской экономической политики и контрактной системы в сфере закупок.

«Смена власти всегда сопровождается кадровыми перестановками, так что в стремлении нового мэра Омска привести свою команду нет ничего неожиданного. Тем более что уволенные вице-мэры курировали принципиальные направления работы городской администрации — финансы, имущество, социальную политику», — подчеркнул Анатолий Савостин.

Он предположил, что на место уволенных в мэрию придут чиновники, имеющие опыт работы в областном правительстве, и оказался прав. Богдан Масан — экс-заместитель главы регионального минстроя, Шипилова занимала пост заместителя министра труда и соцразвития.

«Можно расценить это как налаживание неких горизонтальных, отчасти неформальных связей между городом и областью — а этого в последние годы не хватало. Мэрия и правительство Омской области враждовали», — резюмировал политолог.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, до Фадиной мэром Омска (с 2012 по июль 2017 года) был Вячеслав Двораковский. А Омскую область тогда возглавлял Виктор Назаров. Местная пресса периодически сообщала о весьма прохладных отношениях между мэрией и правительством.

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Осенью текущего года в Омской области сменился губернатор. На смену ушедшему в отставку Виктору Назарову в октябре пришёл справоросс, уроженец Свердловской области Александр Бурков. А Оксану Фадину, ставшую в последствии мэром Омка, неоднократно в омских массмедиа называли членом команды врио губернатора. Поэтому можно сделать вывод, что противостояния между Фадиной и Бурковым, а значит между городом и областью, не будет.

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