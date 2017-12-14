Москва, 14 декабря, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Ксения Собчак во время пресс-конференции Владимира Путина воздержится от политических дебатов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

Комментируя участие в мероприятии Ксении Собчак, ранее заявившей о намерении баллотироваться на пост главы государства, Песков отметил, что она получила аккредитацию как журналист. Следовательно, ей стоит задавать Путину вопросы, не вступать в дискуссию.

«Пресс-конференция проходит все-таки не для того, чтобы здесь были дебаты», — пояснил Песков и добавил, что привлечение к себе внимания стало бы глубоким неуважением к собравшимся журналистам.

«Поэтому я надеюсь, что все-таки Собчак поведет себя как журналист, в качестве которого она сюда и аккредитовалась», — отметил он.

Напомним, большая пресс-конференция президента России Владимира Путина начнется 14 декабря в 12:00 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря Владимир Путин объявил о намерении участвовать в президентских выборах, которые пройдут 18 марта 2018 года. Это произошло во время празднования юбилея завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

Телеведущая Ксения Собчак анонсировала свое участие в выборах 18 октября. Она позиционирует себя в качестве кандидата «против всех». В начале декабря Собчак заявила о намерении сформировать «большое правое движение» после выборов. Согласно соцопросам, Собчак может рассчитывать на 3% голосов избирателей.

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