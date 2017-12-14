Южно-Сахалинск, 14 декабря, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Аварийный теплоход «Поларис», купленный администрацией экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина в 2013 году для нужд жителей Курильских островов, может быть, наконец, утилизирован. Для принятия решения в южно-корейский Пусан, где уже много месяцев «томится» на хранении «Поларис», отправится экспертная комиссия. Первоначальная цена услуги на проведение экспертизы — 2 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Судебный процесс по делу Александра Хорошавина, Южно-Сахалинск

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История «золотого утиля»

В 2013 году Минтранс Сахалинской области инициировал, а экс-губернатор Сахалина Хорошавин попросил Облдуму региона поддержать инициативу по приобретению у Мурманского морского пароходства круизного судна «Поларис» для линии Сахалин — Курилы.

До сих пор даже не у специалистов в сфере морского транспорта, а просто у людей вменяемых вызывает недоумение сама инициатива подобного приобретения.

На момент начала всей этой истории у «Полариса» были 100%-е шансы быть исключённым из судового реестра. Начнем с того, что судно, приобретавшееся для перевозки пассажиров в сложных условиях (Курилы — Сахалин, Курилы — Петропавловск-Камчатский) вообще давно уже было не на плаву. На «Поларисе» в Мурманске размещался … дайвинг-клуб. Судно изначально находилось в неисправном техническом состоянии и не подтверждало заявленный ледовый класс. Проще говоря, приобретать подобное… «плавсредство» для перевозки живых людей было попросту опасно.

«Это было ясно сразу. Но… губернатор Хорошавин попросил, а большинство депутатов Областной думы решили поддержать. Нам дали 2 часа на обсуждение. Против голосовали двое депутатов от КПРФ, ещё один человек воздержался. Остальные поддержали просьбу Хорошавина», — вспоминает экс-депутат Облдумы Сахалина, ныне помощник депутата ГД РФ Галина Подойникова.

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ИА REGNUM : — Галина Владимировна, сегодня называют различные суммы, которые областной бюджет уже заплатил за «Поларис», которым курильчане и сахалинцы даже не пользовались. Вот, последняя цифра, которую удалось найти: 400 млн рублей. Эти цифры верны?

— Еще в 2016 году председатель общественной сахалинской организации «Комитет по борьбе с коррупцией» Вячеслав Емченко называл цифру, основанную на подсчетах экспертов «Комитета» — 850 млн рублей, это с учётом покупки судна. В эту цифру я верю больше, чем в 400 млн.

ИА REGNUM : — Сегодня судебный процесс по громкому делу экс-губернатора Хорошавина подходит к завершению. Из публикуемых отчетов о ходе судебных заседаний можно сделать вывод о том, что бывшего руководителя области и его подельников едва ли не понапрасну объявили виновными во всех грехах. Во всяком случае, в большинстве сахалинских СМИ они выглядят почти невинными. Но вот — есть ситуация с «Поларисом»…

— Да за одну покупку «Полариса», я считаю, нужно наказать так, чтобы никому больше не повадно было. Мало того, что потрачены колоссальные деньги, так сколько лет мучаются люди, живущие на Курилах! Я не знаю, вошел ли эпизод с «Поларисом» в материалы уголовного дела, но если не вошел — это огромный просчет следствия.

А вот — факты: продавец, «Мурманское» морское пароходство, изначально предлагал купить «Поларис» за 75 млн рублей. А правительство Сахалинской области приобрело ржавый старый «гроб» за 118 млн рублей. Но ведь мы же знаем, что торги проводятся для снижения цены, не так ли? Тем не менее — прокатило. Добавим сюда 22 млн рублей на проводку судна 550-мильным северным путём. Получаем — те самые 140 млн, за которые был приобретен «Поларис».

Минимущество региона передало судно в аренду перевозчику — ЗАО «Морская компания Сахалин — Курилы». И далее последовало то, чего следовало ожидать изначально. Ржавая посудина, вся ценность которой заключалась в том, что на борту были оборудованы сауна, солярий, музыкальный салон, бары и рестораны, безнадежно встала: у «Полариса» отказал главный двигатель и началась целая эпопея дорогостоящих заграничных ремонтов.

«Причем, мы знаем точно, что арендаторы порой вынуждены были идти на обман, указывая в документах год постройки судна не 1968, а 1982 — в противном случае «Поларис» просто не приняли бы в южно-корейских судоремонтный завод! В марте 2015 года активисты регионального ОНФ выявили закупку на ремонт «Полариса» в 41 млн рублей — без конкурса! Потом, также без конкурса, был заключен контракт на 64,5 млн на ремонт главного двигателя», — добавила Галина Подойникова.

Позже выяснилось, что на восстановление класса Российского морского регистра требуется более 180 млн рублей. Но тут воспротивились уже и депутаты, и ОНФ, и простые сахалинцы. Да и региональные власти, получившие в наследство от бывшей областной команды наследие, которое иначе, как проклятием не назовешь, сами понимали, что судно нужно выводить из эксплуатации — невозможно тратить сотни бюджетных миллионов на судно, которое гарантированно не будет работать.

С прошлого года «Поларис» квартирует в южно-корейском Пусане. На его безопасную стоянку бюджет тратит и тратит, тратит и тратит… Десятки миллионов рублей уходят впустую.

Сейчас региональное минимущества разместило на сайте Госзакупок аукцион на проведение экспертизы, которая позволит, наконец, отправить «Поларис» туда, куда его следовало отправить в 2013 году из Мурманска: на металлолом. Начальная цена экспертизы — 2 млн рублей. Но это — справедливая цена за прекращение разбазаривания бюджета.

Сегодня у сахалинцев и курильчан возникает вполне правомерный вопрос: а кто за это ответит?

Хорошавин: «Моя судьба — судьба политика богатого региона»

Сегодня проходящий в Южно-Сахалинске «процесс века» по делу экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, его бывших подчиненных вступает в завершающую стадию. В ходе процесса, за которым пристально наблюдало ИА REGNUM, было озвучено множество ситуаций, в том числе спорных, в том числе — совершенно недопустимых. Чего стоит один лишь эпизод со знаменитой «ручкой Хорошавина»! Следственный комитет рассказал об этом, так называемом «вещдоке» на всех телеканалах страны, ручку (не понятно откуда взявшуюся), даже показали телезрителям, снабдив подробным описанием: «Ручка с бриллиантами, стоимостью 36 млн рублей, итд». Но в ходе судебного разбирательства адвокаты ошарашили публику официальным заявлением:

«Такого вещдока в деле нет».

Следствие — промолчало. Было еще много подобных «вещдоков, были эпизоды, от которых обвинение, под натиском неопровержимых доказательств, собранных очень грамотными адвокатами подсудимых, вынуждено было отказаться.

В этом деле не было теплохода «Поларис».

"И этого никто не может понять! Покупка «Полариса», пробившая огромную брешь в областном бюджете, даже не рассматривалась! Колоссальные транспортные проблемы курильчан, которые правительство Хорошавина обещало решить, не решились, а только усугубились. Людям, проживающим на Курилах, до сих пор сложно выехать на Сахалин. А ведь изначально было видно, просто видно, даже не специалистам, что такое судно, как «Поларис» нельзя покупать! Корпус судна местами проржавел так, что это не скрыть — это видно. Но три года назад мы вместе с коллегой, депутатом от КПРФ Светланой Ивановой, вынуждены были проводить собственное расследование, пытаясь предотвратить разбазаривание бюджетных денег, чем вызвали гнев Хорошавина и его чиновников. Большинство депутатов тогда проголосовали за покупку. И мне очень жаль, что нет у нас закона, предполагающего ответственность депутатов за принятые ими решения!», — сказала Галина Подойникова.

Сам эск-губернатор Хорошавин, выступая в зале суда, сказал, что его судьба — это судьба политика богатого региона.

«Моя судьба — судьба политика богатого региона. Дело даже не в политике — ключевое слово"богатый регион». Ставка была сделана на формирование негативного общественного мнения, меня нужно было вывалять в грязи. Уголовное дело в отношении меня было возбуждено в один вечер с убийством Бориса Немцова. Народ нужно было отвлечь», — сказал, выступая в зале суда Хорошавин.

Экс-губернатор Сахалина сказал еще много чего. Не упомянул он лишь о покупке «Полариса».

Новая команда Сахалинского правительства пыталась хоть как-то исправить ситуацию. Например, взыскать в арбитражном суде с арендатора ЗАО «Морская компания Сахалин — Курилы» и страховой компании «Согласие» (ржавый гроб умудрились застраховать! Прим. ИА REGNUM ) убытки, понесенные Сахалинской областью — за ненадлежащую эксплуатацию и страховку за аварийный случай. Но ответчики сопротивляются, случай с поломкой главного двигателя аварийным не признают, платить отказываются. Главный парадокс — все эксперты признают, что судно практически исчерпало свой ресурс.

Собственно, во всей этой истории решение региональных властей о проведении экспертизы для утилизации «Полариса» — самое верное. Ветеран морей давно заслужил право отправиться в утиль. А Сахалинская область заслужила право тратить, наконец, свои средства на действительно необходимые людям нужды.

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Как сообщало ИА REGNUM, транспортная недоступность является острейшей проблемой российских Курильских островов. Жители курил жаловались губернатору региона Олегу Кожемяко на невозможность выехать на Сахалин, а также — не беспрецедентные поборы со стороны местных перевозчиков. В результате встречи с курильчанами Кожемяко отправил в отставку министра транспорта Сахалина Владимира Дегтярева.

Сегодня решение проблемы транспортной доступности Сахалина и Курил находится на личном контроле главы государства. Для линии Ванино — Холмск строятся два новых парома на Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае. По распоряжению Владимира Путина начинается масштабная реконструкция портовой инфраструктуры в портах Ванино и Холмск. Для линии Сахалин — Курилы заказаны проекты новых грузопассажирских судов. И у жителей островного региона появилась, наконец, надежда на то, что они перестанут быть отрезанными от материка.