Купленный за «бешеные» деньги «Поларис» могут утилизировать на Сахалине

Южно-Сахалинск, , 08:45 — REGNUM Пассажирский теплоход «Поларис», купленный по настоянию минтранса Сахалинской области весной 2013 года за немыслимые для такого судна деньги для перевозок пассажиров между Курилами и Сахалином, могут утилизировать. Из-за аварийного состояния судно постоянно находится в дорогостоящих ремонтах в иностранных доках и не работает, передает корреспондент ИА REGNUM

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На Сахалине сейчас расследуют законность приобретения «Полариса».

Сам же «герой скандала» в очередной раз, после очередной поломки тратит бюджетные деньги в доке южно-корейского Пусана. Специалисты-судоремонтники решают его дальнейшую судьбу: вполне возможно, что единственным верным решением станет утилизация «Полариса».

«В поле зрения проверяющих уже попала деятельность бывшего руководства областного минтранса, а также его действующих сотрудников, дирекции по развитию Курильских островов — всех тех, кто принимал решение о покупке «Полариса», сообщило ИА Сахалин. Инфо.

В ноябре 2016 года, во время инспекционной поездки губернатора Сахалина Олега Кожемяко на Курилы, местные жители пожаловались ему на беспрецедентные поборы перевозчиков, а также на то, что они, фактически лишены возможности добраться не только до Большой земли, но и до соседнего Сахалина. Главной причиной транспортной недоступности люди называли теплоход «Поларис» — судно старое, аварийное, у него сломан двигатель, оно больше простаивает в иностранных доках, чем работает.

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Намерение областного минтранса, озвученное весной 2013 года, о покупке «Полариса» — старого ржавого судна 1968 года постройки, вызвало бурное возмущение общественности. Но ни тогдашний губернатор Хорошавин, ни большинство областных депутатов во внимание этого не приняли. Их резервного фонда области на приобретение у ОАО «Мурманского морского пароходства» ржавого, изжившего свой век «корыта», было израсходовано 140 миллионов рублей. Однако эта сумма блекнет по сравнению с той, что была впоследствии затрачена на ремонты «Полариса» — 200 миллионов рублей.

Жители Курильских островов в результате остались и без жизненно необходимого транспортного средства, и без денег на приобретение нового. Решать проблему уже новому губернатору Олегу Кожемяко пришлось на федеральном уровне.

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«Поларис», скорее всего, утилизируют. Многочисленные комиссии обнаружили у «ветерана» мореплавания такие проблемы, что судно вряд ли имеет смысл ремонтировать дальше. У «Полариса» имеются серьезные дефекты корпуса, у него деформированы балластные танки, а палуба зияет огромными дырами. Еще один капитальный ремонт судна потребует, по минимальным расчетам, не менее 200 миллионов рублей.

ИА REGNUM сообщало, что проблема транспортной недоступности Сахалина и Курильских островов является одной из ключевых для островного региона. Проблемы испытывают не только курильчане. Ежегодно, в период летних отпусков и лососевой путины, на морском вокзале Свободного порта Ванино скапливаются сотни пассажиров, не имеющих возможности попасть на остров. Паромный парк Сахалинского морского пароходства также давно устарел и нуждается в обновлении.