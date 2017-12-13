Сочи, Краснодарский край, 13 декабря, 2017, 15:01 — ИА Регнум. Сочи, а также Екатеринбург могут стать следующими после Москвы городами, где реализуют проект реновации жилья. Об этом заявил глава Минстроя РФ Михаил Мень в интервью газете «Известия», опубликованном 13 декабря.

Марина Каширская ИА REGNUM Реновация в Воронеже пока тормозит

Министр строительства и ЖКХ отметил сложность реализации проекта, но подчеркнул, что в случае позитивного опыта в столице проект могут распространить и на другие российские города.

«Реновация всегда сложна тем, что необходимо расселять людей. Мы будем очень внимательно изучать опыт Москвы. Если эффект будет позитивным, а модель можно будет применить в ряде крупных городов, мы предложим губернаторам регионов обратить на это внимание. Но вернуться к вопросу можно будет примерно через два года», — сказал Мень.

Он подчеркнул, что реализация программы реновации будет возможна в городах, имеющих потенциально высокую стоимость земли и высокую же перспективу развития ранее застроенных территорий.

«К примеру, это могут быть Екатеринбург и Сочи», — сказал глава Минстроя РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о реновации жилья в Москве был принят Госдумой РФ летом этого года, несмотря на волну протеста со стороны самих москвичей. Тогда же заявлялось о том, что Москва будет лишь первой, а затем реновацией займутся в других городах.

В программу реновации в Москве сегодня включено 5 тыс. 175 домов, построенных в 1957—1968 году — преимущественно, так называемых «хрущёвок». В течение 15 лет дома эти должны расселить и снести, а на их месте возвести новые здания. Расселение в общей сложности должно коснуться около миллиона москвичей. Причем первым переселенцам новоселье обещают уже в феврале 2018 года.

Между тем, накануне руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин сообщил, чток реализации программы реновации в Москве могут привлечены иностранные инвесторы — причем московские власти ожидают вложения до 50 млрд рублей.

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Для Сочи вопрос расселения ветхого фонда более чем актуален. В программу расселения ветхого фонда в регионе вошло 63 многоквартирных аварийных дома в Сочи. Но все они — были признаны таковыми до 2012 года. В то же время, после 2012-го статус «аварийный» получили еще 130 домов. Так, летом этого года издание «Народная газета Сочи» сообщила о проблемах жителей барака по ул. Комсомольская, 1 — этому дому 135 лет, и, судя по описанию журналистов, он в ужасном состоянии. Однако расселить дом в центре курортного города не могут уже 10 лет. Более того, на придомовой территории дома возвели отель — с точно таким же адресом. И дом «исчез» с баланса города.

Промедление же с расселением ветхого жилья может привести к трагическим последствиям — летом же этого года в Сочи обрушился один из старых бараков. Тогда погибла женщина. Дом при этом был признан аварийным еще в 2005 году, но не все жильцы дома согласились переехать в пусть новые, но находящиеся в совсем другом районе дома.

Вместе с тем, федеральным властям стоило бы обратить внимание на опыт не Москвы, а регионов. И такой опыт уже есть, например, у Воронежа, где программу ликвидации сноса старых домов реализуют с 2010 года. Суть программы — в расселении и сносе старых, построенных в конце 1940-х-начале 1950-х годов жилых домов в уже развитых районах города, преимущественно — за счет застройщиков. Но пока реализация программы, изначально рассчитанной до 2015 года, а несколько месяцев назад продленной сразу до 2030-го, идет крайне медленно. Власти говорят о низком интересе со стороны застройщиков, а сами строители сетуют на сложности с расселением домов, ведь далеко не все жители готовы перебраться на окраину города, где, как правило, и предлагают новые квартиры.

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