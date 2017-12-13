Москва, 13 декабря, 2017, 10:35 — ИА Регнум. Видеосообщения о якобы изготовленном из пластика рисе, который продается под видом обычного в торговой сети в ряде регионов России, заинтересовали Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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«Управлениями Роспотребнадзора (…) проводятся контрольно-надзорные мероприятия в отношении предприятий торговли и производства пищевых продуктов, на которые ссылаются в роликах», — говорится в сообщении.

В частности, сотрудники ведомства оценивают качество и безопасность данных продуктов, а также проверяют сопроводительные документы на товар.

В пресс-службе Роспотребназора добавили, что гражданам страны не стоит «доверять случайным источникам информации», а в случае сомнений в качестве продуктов питания следует обращаться в региональные отделения ведомства.

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