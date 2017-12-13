Москва, 27 ноября, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Самолёт Ил-76МД пограничной службы совершил экстренную посадку в московском международном аэропорту Шереметьево. Об этом 27 ноября сообщил источник Telegram-канала «112».

Михаил Воскресенский/РИА Новости

По данным собеседника канала, у самолёта отказала навигационная система. Экстренные службы ждали прилёт борта. Самолёт успешно сел в аэропорту.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября легкомоторный самолет Diamond DA40 после отказа двигателя совершил вынужденную посадку в Оренбургской области. Борт, принадлежащий Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации имени А. А. Новикова, выполнял учебно-тренировочный полёт. За штурвалом находился курсант. Он приземлился в кукурузном поле в селе Завьяловка в Бугурусланском районе, пилот не пострадал.

В конце октября в Ненецком автономном округе аварийную посадку совершил вертолёт Ми-8 с 16 пассажирами. По предварительным данным, во время выполнения рейса по маршруту Нарьян-Мар — посадочная площадка у месторождения им. А. Титова у воздушного судна произошёл отказ левого двигателя.