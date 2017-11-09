Расходы жителей России в октябре выросли на 5,7%

Москва, , 09:27 — REGNUM Повседневные расходы жителей России в октябре 2017 года показали рост, который обычно наблюдаются осенью. Так, за месяц расходы граждан выросли на 5,7%, что несопоставимо выше месячной инфляции в 0,2%, рассчитанной Росстатом. Такие данные приводит исследовательский холдинг «Ромир».

В годовом выражении рост оказался менее интенсивным и составил всего 0,6%, что существенно не дотягивает до годовой инфляции в 2,7%.

Таким образом, реальные (очищенные) от инфляции, расходы оказались ниже аналогичных значений трех предыдущих лет.

Рост повседневных расходов граждан РФ в октябре является логичным в силу окончания сезонного снижения цен, в частности, на плодоовощную продукцию.

Осенью цены на продовольственные товары в октябре относительно предыдущего месяца выросли на 0,4%, в основном за счет повышения цен на овощи и фрукты.

Рост расходов граждан наблюдался почти во всех федеральных округах России за исключением Уральского ФО, где жители за месяц потратили на 0,8% меньше, чем в сентябре.

В Центральном округе рост расходов составил 5%, на юге — 6%, в Приволжском округе — 7,7%, а в Сибири и на Дальнем Востоке — 7,4%.

В городах-стотысячниках и полумиллионниках за месяц повседневные траты жителей увеличились более чем на 7%.

Жители городов-миллионников показали вдвое меньший рост — в 3%. Жители мегаполисов сократили свои повседневные траты на 2,8%.

В октября больше всего тратили граждане со средним доходом — за месяц они нарастили свои траты на 6,6%, а за год на 2,5%.

Люди с высоким доходом увеличили расходы за месяц на 4,7%.

У населения страны с низкими доходами рост расходов в октябре оказался вдвое ниже, чем в целом по стране и составил 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года повседневные расходы жителей России сократились на 0,6% относительно июля, но в годовом исчислении выросли на 9,7%. Сокращение расходов произошло за счет урожая.

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