Вашингтон, 13 декабря, 2017, 07:37 — ИА Регнум. О победе над террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии заявил президент США Дональд Трамп 12 декабря во время процедуры подписания военного бюджета в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Слова главы США о том, что военный бюджет утверждает продолжение финансирования военной кампании США по уничтожению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), размещены на сайте Белого дома.

«Как вы знаете, мы победили в Сирии, победили в Ираке. Но они (террористы, прим. ИА REGNUM) перемещаются на другие территории. Мы преследуем их так быстро, как они перемещаются», — сообщил Трамп.

Американский президент не преминул «вставить шпильку» предыдущему хозяину Белого дома:

«За последние восемь месяцев мы добились в борьбе с террористами больших успехов, чем предыдущая администрация за весь срок правления», — подчеркнул он.

Отметим, что победная реляция Трампа последовала спустя шесть дней после заявления российского Генштаба о завершении освобождения Сирии, которое было сделано 6 декабря.

Однако военное ведомство США заявило, что победа над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии ещё не достигнута, и Россия «просто пытается её присвоить». Это заявление Пентагон сделал несколько раз, а после того, как глава России Владимир Путин отдал приказ о выводе основной части российских войск из Сирии, военные США заявили, что не верят в это.

В ответ на это Минобороны России распространило заявление, в котором утверждало, что США со своей «антитеррористической коалицией» два года занимались только тем, что смотрели, как растет и развивается ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не предпринимая против него никаких шагов.

Единственным «достижением» Соединенных Штатов в борьбе с террористами в Сирии российское военное ведомство назвало уничтожение сирийской Ракки вместе с мирными жителями.

Напомним, 11 декабря президент России Владимир Путин дал поручение начать вывод российской группировки войск из Сирии.

«Министру обороны, начальнику Генерального штаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — заявил Путин, выступая перед военнослужащими.

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