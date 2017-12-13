Москва, 13 декабря, 2017, 07:31 — ИА Регнум. В ходе торгов в Азии и Европе 12 декабря цена повышалась до $65,80. Нефть дорожала больше 20 часов на новостях о закрытии трубопроводной системы Forties, заявил корреспонденту аналитик Альпари Владислав Антонов.

Gazprom.ru Нефтяная платформа. Россия

После публикации статистики по промышленным ценам в США Brent подешевел на 2,75%, до $63,05. Покупатели за вчерашний день растеряли все свои очки.

Годовая производственная инфляция в ноябре 2017 года оказалась выше ожиданий рынка, чем вызвала укрепление доллара на рынке Форекс и оказала давление на нефть.

Для покупателей из-за фиксинга прибыль по длинным позициям несильно изменилась. Резкое снижение цен стоит ожидать при падении ниже $61,85.

Сегодня, 13 декабря, внимание участников рынка приковано к решению ФРС и пресс-конференции Дж.Йеллен. От неё зависит, где сегодня закроется день по Brent. До оглашения решения выйдет отчет минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.

Напомним, 12 декабря стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 2,08%, до $63,34 за баррель, WTI — на 1,53%, до $57,16 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в феврале 2018 года на СПбМТСБ составляет $62,44 за баррель.

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