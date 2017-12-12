Симферополь, 12 декабря, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Общественные слушания тормозят процесс принятия градостроительной документации в некоторых городах и муниципалитетах Крыма, срывая установленные ранее сроки. Об этом 12 декабря на заседании правительства региона рассказала министр имущественных и земельных отношений РК Анна Анюхина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Есть риск, что не во всех муниципальных образованиях, городах и поселениях будет утверждена градостроительная документация из-за вопросов прохождения общественных слушаний», — посетовала чиновница, предложив продлить сроки оформления участков для индивидуального строительства до 1 июня 2018 года.

«В этой связи есть предложение, согласованное с вами, Сергей Валерьевич, продлить приостановку действия постановления 313 о порядке оформления участков до 1 июня 2018 года», — отметила Анюхина.

По её мнению, основными причинами приостановки действия постановления послужило именно отсутствие градостроительной документации в муниципалитетах и городах Крыма, также были случаи злоупотребления со стороны органов местного самоуправления и граждан при предоставлении земельных участков там, где это запрещено.

Напомним, в этом году крымское правительство приостановило действие постановления, утверждающего порядок переоформления или завершения оформления прав на земельные участки до 2018 года, чтобы избежать лишних ошибок при оформлении документов, злоупотреблений и нарушений в сфере градостроительства, а также с целью обеспечения упорядочивания и планирования развития территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года правительство Крыма ввело мораторий на капитальное строительство в восьми городах и шести районах полуострова до момента проверки разрешительной документации по строительству указанных объектов архитектурно-градостроительным советом РК. Запрет в основном касался строительства коммерческих объектов в приморских районах полуострова. Однако позже власти отказались от этой идеи, переложив с архитектурно-градостроительного совета функции определения признаков самостроя на межведомственную комиссию.

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