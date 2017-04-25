В городах и районах Крыма ввели запрет на капитальное строительство

Симферополь, , 14:47 — REGNUM В Крыму до 1 января 2018 года введен запрет на проведение всех видов работ, связанных с капитальным строительством. Cоответствующее распоряжение подписал глава республики Крым Сергей Аксенов, оно опубликовано на правительственном портале Крыма.

«В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым запретить до 1 января 2018 года осуществление строительства и реконструкции объектов капитального строительства», — говорится в документе.

Запрет, в частности, введен на территории восьми городских округов: Алушты, Евпатории, Керчи, Судака, Сак, Феодосии, Ялты и Симферополя. Кроме того, он будет действовать в Бахчисарайском, Ленинском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском и Черноморском районах.

В соответствии с запретом Госстройнадзор Крыма приостановит до конца 2017 года регистрацию деклараций о начале выполнения строительных работ, деклараций о готовности объекта к эксплуатации, а также выдачу разрешений на выполнение работ, связанных с капитальным строительством.

Согласно документу, в указанный период Архитектурный градостроительный совет Республики Крым будет проверять разрешительную документацию по строительству капитальных объектов.

При этом запрет не коснется объектов, строительство которых ведется за счет бюджетных программ.