Казань, 12 декабря, 2017, 14:01 — ИА Регнум. Увеличилось число желающих обанкротить проблемную авиакомпанию «ВИМ-Авиа», в отношении собственника которой Рашида Мурсекаева возбуждено уголовное дело, а он сам объявлен в международный розыск. Иск о банкротстве в Арбитражный суд РТ подало АО «Спектр-Авиа» из Ульяновской области, которой перевозчик, прописанный в Сабинском районе Татарии, задолжал свыше 3,719 млн рублей. Слушание дела по проверке обоснованности иска назначено на 10 января 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

1dzer.ru Суд

Читайте также: Попытка номер 2: авиакомпанию «ВИМ-Авиа» банкротят за долг 72,7 млн рублей

Иск ульяновской компании был подан 21 ноября, одновременно с аналогичным иском от московского ОАО «Банк Российский кредит». Между тем в базе суда страница с делом «банк против авиакомпании» открывается теперь с ошибкой, а само ОАО подключилось к спору АО из Ульяновска в качестве иного лица. В результате этой рокировки изменился и размер финансовых претензий банка к «ВИМ-Авиа» — вместо ранее заявленных 72,7 млн рублей сумма теперь составляет 75 млн рублей. Притязания московского банка рассмотрят после того, как будет вынесено решение об обоснованности претензий АО «Спектр-Авиа».

По данным ЕГРЮЛ, компания-истец создана 22 мая 2003 года в результате преобразования другого юрлица. АО базируется на территории аэропорта «Ульяновск-Восточный». Основный вид деятельности компании — ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов. Уставный капитал — 62,4 млн рублей. Учредители — восемь физлиц и семь компаний, среди которых ЗАО «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» и ООО «Авиационная лизинговая компания «Туполев».

В середине сентября 2017 года Арбитражный суд РТ удовлетворил иск о взыскании задолженности, поданный АО из Ульяновска к авиаперевозчику. Неисполнение обязательств в срок и стало поводом к банкротному иску.

Напомним, это третья попытка обанкротить авиаперевозчика, прославившегося сначала своими массовыми задержками рейсов, а потом побегом собственника и топ-менеджеров за пределы страны после возбуждения ряда уголовных дел. Первый иск о несостоятельности был подан в конце сентября 2017 года конкурсным управляющим компании «М Банк» — госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов». Сумма заявленного долга составила более 88 млн рублей. Позднее иск был отозван, АСВ объяснило это возникшей социальной напряжённостью, связанной с деятельностью ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа». Решено было отозвать иск «до определения позиции правительства», но и после этого он повторно не подавался.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в производстве суда республики также находится иск компании из Ирландии «ВЕБЛ-767−300 Лимитед» (VEBL-767−300 Ltd.), учредителем которой является «дочка» госкорпорации «Внешэкономбанк». Сумма претензий превышает 164 млн рублей.

Количество исков к авиакомпании растёт. Только за октябрь-ноябрь 2017 года в Арбитражный суд Татарии было подано более двух десятков исков из разных городов страны. Все они касаются взыскания долгов.

Кроме того, в результате действий руководства авиапредприятия и собственников был совершён вывод активов. Сумма ущерба от этих манипуляций, по данным следствия, составила 4,7 млрд рублей.

Читайте также: Банкротство «ВИМ-Авиа»: 4,7 млрд украдены «невидимой рукой рынка»

Напомним, 12 декабря 2017 года СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту злоупотребления полномочиями собственником «ВИМ-Авиа» Рашидом Мурсекаевым. Вместе с ним обвиняемыми проходят еще три сотрудника компании, включая финансового директора. Последняя, по данным следствия, покинула Россию, скрывшись от правоохранительных органов, и объявлена в международный розыск. В суд подано ходатайство о заочном аресте собственника и финдиректора.

Читайте также: СК РФ: Против собственника «ВИМ-Авиа» возбуждено дело