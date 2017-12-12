Москва, 12 декабря, 2017, 13:15 — ИА Регнум. В 2017 году в России была пресечена работа 2 тыс. сайтов террористического и экстремистского характера. Об этом 12 декабря на совместном заседании Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба сообщил директор ФСБ Александр Бортников, информирует пресс-служба НАК.

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Отмечается, что еще к 1,5 тыс. ресурсов, содержащих запрещенные материалы, доступ был ограничен. Такой результат был получен по итогам целенаправленной работы специалистов ведомства в сети Интернет.

По словам Бортникова, блокировка сайтов становится существенным препятствием по вербовке новых членов международных террористических организаций и способствует снижению уровня радикализации молодежи. Глава ФСБ подчеркнул, что работа по профилактике терроризма в части адресного воздействия на лиц, подверженных террористической пропаганде, должна продолжаться. Так, в текущем году более 650 человек благодаря профилактике отказались от совершения преступлений.

Напомним, в ходе заседания Бортников сообщил 61 преступлении террористической направленности, включая 18 терактов, которые удалось предотвратить в России в 2017 году. Злоумышленники собирались осуществить теракты в местах массового скопления людей.

Кроме того, правоохранители выявили 56 законспирированных террористических ячеек и задержали 1018 участников террористической деятельности. Около 80 боевиков и их пособников были ликвидированы в ходе оперативных действий.

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