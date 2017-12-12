Минск, 12 декабря, 2017, 17:34 — ИА Регнум. Несмотря на недовольство общественности и отсутствие государственной экологической экспертизы, правительство Белоруссии намерено включить в государственную инвестиционную программу проект с использованием внутренних водных путей на Днепре Е-40, который должен соединить Балтийское и Черное моря. Как сообщает 12 декабря Naviny. by, соответствующее поручение дал белорусский вице-премьер Анатолий Калинин.

Иван Шишкин. Полесский пейзаж. 1884

Средства из бюджета республики планируется направить на улучшение обеспечения судоходных условий на Припяти, реконструкцию сооружений Днепро-Бугского канала. Ожидается также финансовая поддержка Европейского банка реконструкции и развития и иных международных банков, а в январе будущего года представители белорусского правительства планируют встретиться со своими коллегами из Польши, чтобы обсудить предложения о развитии портовой инфраструктуры, организации и перевозке грузов водным транспортом.

В то же время технико-экономическое обоснование проекта пока отсутствует, не проведена еще и государственная экологическая экспертиза, оценки воздействия на окружающую среду и ряд других процедур. Как заявила председатель общественной организации «Багна» Ольга Каскевич, тот факт, что власти республики хотят проводить строительные работы, начинают заключать договоренности с другими странами, не зная, что будет с Припятью, свидетельствует лишь об их желании скорее освоить инвестиции.

Каскевич отметила, что строительством Е-40 могут быть затронуты такие территории, как Национальный парк «Припятский», Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, одиннадцать заказников республиканского и шесть местного значения. Их развитие как природоохранных зон уже определено, а европейские представители вкладывают в регион деньги, но власти Белоруссии видят для Полесья другую судьбу, подчеркнула она.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 8 декабря транспортные ведомства Белоруссии и Украины подписали дорожную карту проведения дноуглубительных работ на участке Днепра от белорусской деревни Нижние Жары до Киевской ГЭС, чтобы обеспечить необходимые условия для перевозки грузов судами «река — море». На церемонии подписания документа присутствовали представители Еврокомиссии, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, заявившие, что готовы финансово поддержать проект.

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Напомним, что об этом проекте Белоруссия и Украина заговорили еще пять лет назад, но только в июле 2017 года после встречи Александра Лукашенко и Петра Порошенко было анонсировано, что страны начали переговоры в транспортно-логистической отрасли с целью развития межрегиональных отношений. Конкретно речь шла о плане строительства водного коридора Е-40, задача которого заключается в том, чтобы соединить Балтийское и Черное моря через объединенную систему судоходных рек и каналов, которая пройдет через территории Польши, Белоруссии и Украины. Проект дорогостоящий, поэтому, как полагают эксперты, вряд ли эти три страны могли бы своими силами его реализовать, поэтому еще летом 2017 года в ЕС заявили, что готовы профинансировать проект. По подсчетам «Росбалта», ЕС может вложить в этот проект около 12 млрд евро, большая часть из которых пойдет на обустройство польского участка водного транспортного коридора Висла — Брест, остальное — для Белоруссии и Украины. Так, только расходы на инфраструктуру для Е40 на белорусском участке, по предварительным подсчетам, составляют более 200 млн евро.

Сторонники проекта заявляют, что его реализация позволит обеспечить долгосрочное развитие приграничных регионов: создать новые рабочие места, «торговые ворота» между ЕС и ЕАЭС, решить проблему с наводнениями, обеспечить развитие туризма и гидроэнергетики. Предполагается, что перевозка речным транспортом грузов будет дешева и экологична, поскольку, по оценкам Морского института в Гданьске, эмиссия CO2 от внутреннего водного транспорта в 1,5 раза меньше железнодорожного и в пять раз меньше автомобильного грузового.

Однако далеко не все согласны с тем, что проект с использованием внутренних водных путей на Днепре экономически выгоден и экологически безопасен. В частности, научный сотрудник Варшавского университета Святослав Волосюк полагает, что затраты на реализацию проекта слишком велики и могут не окупиться, причем главную выгоду получат предприниматели, а не государство. В Бизнес-союзе предпринимателей и нанимателей имени Кунявского также скептически относятся к необходимости восстановления водного пути Е-40, так как аналитическая группа БСПН считает, что проект имеет огромные инвестиционные риски. Экологи, в свою очередь, опасаются, что во время строительства могут быть затронуты особо охраняемые природные территории, что приведет к утрате мест обитания и произрастания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и дикорастущих растений, редких биотопов и природных ландшафтов, ухудшению гидрологического режима, снижению рыбных запасов.