Белоруссия и Украина: совместный проект водных путей как угроза для России?

Киев, , 16:39 — REGNUM Белоруссия и Украина собираются активизировать реализацию совместного проекта с использованием внутренних водных путей на Днепре. Такую возможность сегодня, 16 октября, обсуждали белорусский посол на Украине Игорь Сокол и гендиректор ООО СП «НИБУЛОН», которое занимается экспортом зерновых культур, Алексей Вадатурский, сообщили в дипломатическом представительстве РБ.

В частности, стороны обсудили участок, который находится между населенными пунктами Нижние Жары Брагинского района и Киевской ГЭС. О том, к каким конкретно договоренностям пришли стороны, пока не сообщается.

Однако еще летом 2017 года Сокол говорил о проекте строительства грузового порта на Днепре, что он находится на территории Белоруссии, но чтобы до него добраться, надо провести дноуглубительные работы на отдельных участках реки на территории Украины. С белорусской стороны есть инвестор, готовый построить порт. До этого требуется провести оценку дноуглубительных работ на определенном участке. Как отмечал посол Белоруссии на Украине, водный транспорт довольно востребован, поскольку является малозатратным, и для любой страны это перспективное направление.

Отметим, что соответствующие переговоры между Минском и Киевом напрямую затрагивают Россию. Дело в том, что в 2010 и 2011 годах, когда произошел очередной российско-белорусский конфликт в сфере углеводородов, Белоруссия стала прорабатывать возможности диверсификации поставок нефти танкерами по Днепру. Так, для доставки нефти из Венесуэлы потребовалось углубить русло реки, реконструировать порты и обновить состав речного транспорта. Однако из-за сложной экономической ситуации в 2011 году власти не нашли средства на проведение всех этих работ, на увеличение закупок венесуэльского и азербайджанского черного золота денег тоже не хватило.

О том, что Белоруссия и Украина будут развивать международные грузоперевозки по Днепру, стороны объявили еще в 2012 году. Уже к тому моменту ряд мер в этом направлении, по словам заместителя председателя белорусского совмина Анатолия Калинина, удалось реализовать за счет привлечения инвестиций в водный транспорт. Например, был заключен инвестиционный договор по строительству портового терминала на реке Днепр, а также удалось снова начать диалог украинской стороной по развитию международных перевозок грузов по Днепру. Также в 2011 году из белорусского порта Мозырь была отправлена первая пробная партия нефтепродуктов на Украину с использованием самоходного танкера.

Ранее ИА REGNUM также сообщало, что Белоруссия наращивает топливно-энергетическое сотрудничество с Украиной. Таким образом Минск пытается компенсировать недопоступление импорта нефти из России. По словам украинского вице-премьера-министра Геннадия Зубко, Минск и Киев почти закончили отрабатывать поставки нефти из Азербайджана за счет украинского трубопроводного маршрута на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. До этого благодаря поставкам черного золота по ЖД Белоруссия смогла нарастить экспорт нефтепродуктов в мае до 1,35 млн тонн, что на 35% больше по сравнению с апрелем 2017 года. Правда, поставки через Украину не могут полностью компенсировать российское сырьё, а в стоимостном выражении это более чем на 30% дороже.

Причем Белоруссия летом этого года получила с Украины как нефть для переработки на своих НПЗ, так и оборудование. Речь идет о двух реакторах депарафинизации весом 170 тонн каждый для Мозырского НПЗ. Сначала это оборудование было доставлено на Украину морским путем, а потом в Белоруссию речным путем: через Днепр и Припять.

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