Пекин, 12 декабря, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Китай побил все исторические рекорды по инвестициям в проект «Нового шелкового пути», сообщает 11 декабря газета «Жэньминь жибао» на своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Шелковый путь

«Китай достиг исторических высот по инвестициям в проект «Один пояс — один путь» за прошедший год: в общей сложности 1,57 трлн юаней ($237 млрд) инвестиций было выделено, что на 10,6% больше, чем в 2015 году», — цитирует издание сообщение Национального бюро статистики КНР.

Напомним, что «Новый шелковый путь» стартовал в 2013 году в качестве инфраструктурного логистического проекта, объединяющий Европу, Азию и Африку в единую транспортную сеть, соединяющий производственные и потребительские рынки разных стран, а также ресурсные базы.

Кроме того, Китай использует проект в качестве инструмента выстраивания международных отношений с разного рода странами, через которые этот путь будет пролегать.

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