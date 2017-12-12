Вашингтон, 12 декабря, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Бывший директор ЦРУ Майкл Морелл в интервью изданию Politico заявил о том, что США недооценили Россию и ее возвращение на мировую арену при президенте Владимире Путине.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп.

«Я думаю, что в первое время президентства Путина и затем, без сомнения, когда главой государства был [Дмитрий] Медведев, а Путин — премьер-министром, Россия была не тем, чем она является сегодня», — отметил Морелл.

Майкл Морелл

По его словам, до третьего срока Путина Москва подерживала нормальные отношения с США и ЕС.

«Только когда Путин вернулся во второй раз в кресло президента, тогда поведение стало меняться, и в значительной мере вернулось к тому, каким оно, по сути, было во время холодной войны», — добавил он, подчеркнув, что Кремль стал бросать вызов США везде, где только было возможным.

Бывший глава ЦРУ, призывавший убивать русских в Сирии, указал на то, что Кремль крайне активно действует для достижения своих целей.

Напомним, на рубеже 2011 и 2012 года США предпринимают ряд шагов, очевидным образом направленных против политического класса России. В частности, был принят «Закон Магнитского», вводящий персональные санкции против ряда официальных лиц РФ.

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Нельзя также забывать и о том, что, как заявил на фоне разгорающейся «Арабской весны» и недавней гибели Муаммара Каддафи сенатор-республиканец Джон Маккейн, премьер-министра России Владимира Путина ожидает судьба ливийского лидера.

Также стоит отметить, что Моррелл после начала операции ВКС РФ в Сирии в 2015 году против исламских радикалов указал на возможность «тайно убивать русских и иранцев». Только так, по его мнению, можно было разрешить конфликт в этой республике.

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