Москва, 11 декабря, 2017, 19:46 — ИА Регнум. В Москве завершился первый этап заявочной кампании на получение бесплатных путёвок на летний детский отдых, сообщили 11 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мосгортура. Всего за пять недель было подано 59 681 заявлений на 93 717 человек. Воспользоваться такими путёвками летом 2018 года смогут дети 13 льготных категорий, в их числе дети из малообеспеченных семей, сироты, дети с инвалидностью и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

ИА REGNUM В летнем лагере

«На первом этапе заявочной кампании родителей спрашивали, куда бы они хотели отправить ребёнка. На основе этих данных в декабре-январе 2018 года пройдут конкурсные процедуры на выбор лагерей и баз отдыха, где отдохнут московские дети летом 2018 года. В окончательный список войдут лагеря Черноморского побережья, Подмосковья (два самых популярных направления по итогам первого этапа), Азовского побережья, Кавказских Минеральных Вод, Белоруссии. В прошлом году московские дети отдыхали в 16 загородных лагерях и на 18 базах семейного отдыха», — сообщили в пресс-службе.

Окончательный список будет сформирован к началу второго этапа, намеченного на 7−21 февраля 2018 года. В это время родители смогут выбрать конкретный лагерь, в который отправят ребёнка. Если по той или иной причине родителям не подойдёт выбранное место, они смогут получить денежный сертификат на самостоятельную организацию детского отдыха. Путёвки и сертификаты заявители получат в марте 2018 года.

По словам представителя Мосгортура, двухэтапная заявочная кампания была апробирована в Москве весной 2017 года. К кампании на лето 2018 года в процедуру внесли ряд изменений. Так, по просьбе родителей было увеличено время на подачу заявления с двух недель до пяти.

Изменения также коснулись правил сопровождения детей. Теперь сопровождать ребёнка на отдых могут не только родители или законные представители, но и другие совершеннолетние члены семьи по нотариальной доверенности. В марте 2017 году для оперативной проверки льготной категории ребенка заявителю необходимо было внести данные СНИЛС. Теперь данные СНИЛС необходимо вносить и на сопровождающего.

«Минимальное количество нареканий на первом этапе заявочной кампании во многом связано с увеличением сроков проведения первого этапа с двух до пяти недель. У родителей было время подготовить документы, при необходимости подтвердить льготы и спланировать летний отдых. В этом году мы получили огромное количество положительных отзывов. Но мы готовимся к активной работе на втором этапе, потому что основные запросы родителей, как правило, появляются именно тогда», — отметила председатель «Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов» Юлия Камал.

Добавим, до 15 декабря 2017 года все поданные заявления будут проходить проверку. До 25 декабря родителям, участвующим в конкурсе, будет направлено уведомление о принятом решении.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве заявили, что санаторно-курортное лечение для детей-инвалидов нуждается в дополнительном финансировании со стороны федерального бюджета. Сейчас на данную услугу выделяется 1170 рублей в сутки на одного человека, и данная стоимость не может покрыть все необходимые расходы.

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