Москва, 12 декабря, 2017, 03:22 — ИА Регнум. Появление нового фильма на патриотическую тему в отечественном кинематографе — всегда дело волнительное. Почему и на этот раз создателей фильма «Легенда о Коловрате» стоит скорее пожурить, чем похвалить, рассказывает автор ИА REGNUM Марина Александрова.

Цитата из к/ф «Легенда о Коловрате». реж Джаник Файзиев, Иван Шурховецкий. 2017. Россия Илья Малаков в роли Евпатия Коловрата

Основное, чего достигло патриотическое направление в современной русской культуре, это потеря понимания того, кто такой патриот и на что он похож. Такое впечатление возникает от просмотра красочного, великолепно костюмированного и технически неплохого фильма о Евпатии Коловрате. Уже привычная вольная трактовка исторических документов меркнет на фоне того, как понимают русские характеры русские же создатели фильма.

Создается впечатление, что любовь к Родине — это такое психическое отклонение разной степени тяжести, которое, да, заразно и может постичь в военных условиях, заставляя совершать достойные, но бесполезные подвиги. Зато на экране это все выглядит очень красиво: можно поиграть светом, цветом и звуком. А на характеры — даже не наплевать, а приблизить их к своему, режиссерско-сценаристскому пониманию. Посмотреться в зеркало — и выдать впечатление, нарисовав русского национального героя так, как ты сам видишь идеального себя.

О том, к чему приводит такой метод, читайте в статье: «Легенда о Коловрате»: битва формы с содержанием под Рязанью

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