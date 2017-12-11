Москва, 11 декабря, 2017, 17:18 — ИА Регнум. Мемориальная доска писателю Александру Солженицыну открыта 11 декабря на Тверской улице в Москве. Торжественная церемония прошла при участии заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Леонида Печатникова, передаёт агентство «Москва».

thierry ehrmann Солженицын (граффити)

"Мы можем поздравить друг друга с тем, что Москва по достоинству увековечила своего славного земляка, человека, который прославил Россию и русскую литературу на весь мир», — сказал Печатников.

Открытие мемориальной доски приурочено к 99-летию со дня рождения Александра Солженицына. Доска установлена на доме, расположенном по адресу: Тверская улица, 12/8. Здесь писатель был арестован после выхода в Париже романа «Архипелаг ГУЛАГ».

Автором мемориальной доски стал председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук.

В ходе церемонии вдова писателя, президент «Русского общественного фонда помощи преследуемым и их семьям» Наталия Солженицына сообщила журналистам, что к декабрю 2018 года в этом же доме на Тверской улице будет открыта мемориальная квартира Александра Солженицына.

Напомним, в апреле этого года Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме приняла решение об установке памятника Александру Солженицыну в Таганском районе Москвы. Монумент предполагается открыть в 2018 году — к 100-летию со дня рождения писателя.

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