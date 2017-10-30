Путин открывает в Москве «Стену скорби» — онлайн

Москва, 30 октября 2017, онлайн-трансляция — REGNUM
Данный мемориал — первый большой проект Фонда Памяти, реализуемый в соответствии с указом президента РФ от 30 сентября 2015 года № 487 «О возведении мемориала жертвам политических репрессий».
«Стена скорби» достигает шести метров в высоту и 35 метров в длину. Двухсторонний барельеф изготовлен из 80 тонн бронзы. На плоскостях барельефа нанесено слово «Помни» на разных языках мира. Саму площадь планируется замостить с включением камней с мест заключения политических заключённых.
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Открытие монумента «Стена скорби» состоится вслед за окончанием заседания Совета по развитию гражданского общества, в повестке которого были вопросы, связанные с обеспечением экологических и избирательных прав граждан.
Теперь президент России Владимир Путин отправился вместе с членами Совета к монументу.
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30 октября проходит церемония открытия «Стены скорби» — мемориала, посвященного жертвам репрессий советской эпохи, который расположен в Москве на проспекте имени академика Сахарова. В открытии монумента принимает участие президент Российской Федерации Владимир Путин, а также патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Открытие монумента — тридцатиметрового двустороннего бронзового барельефа скульптора Георгия Франгуляна — приурочено ко Дню памяти жертв политических репрессий.
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Монумент подготовлен в рамках политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, которую правительство утвердило 15 августа 2015 года. Проект был реализован Фондом памяти на государственные средства и народные пожертвования и был признан лучшим из 336 проектов, претендовавших на победу.