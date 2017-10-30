Путин открывает в Москве «Стену скорби» — онлайн

Данный мемориал — первый большой проект Фонда Памяти, реализуемый в соответствии с указом президента РФ от 30 сентября 2015 года № 487 «О возведении мемориала жертвам политических репрессий».

«Стена скорби» достигает шести метров в высоту и 35 метров в длину. Двухсторонний барельеф изготовлен из 80 тонн бронзы. На плоскостях барельефа нанесено слово «Помни» на разных языках мира. Саму площадь планируется замостить с включением камней с мест заключения политических заключённых.

17:10

Открытие монумента «Стена скорби» состоится вслед за окончанием заседания Совета по развитию гражданского общества, в повестке которого были вопросы, связанные с обеспечением экологических и избирательных прав граждан.

Теперь президент России Владимир Путин отправился вместе с членами Совета к монументу.