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Путин открывает в Москве «Стену скорби» — онлайн

Общество

«За каждым камнем стоит отдельная история»

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Путин открывает в Москве «Стену скорби» — онлайн
Иллюстрация: Скриншот страницы tvc.ru
Стена скорби

Москва, 30 октября 2017, онлайн-трансляция — REGNUM  

17:23

Данный мемориал — первый большой проект Фонда Памяти, реализуемый в соответствии с указом президента РФ от 30 сентября 2015 года № 487 «О возведении мемориала жертвам политических репрессий».

17:23

«Стена скорби» достигает шести метров в высоту и 35 метров в длину. Двухсторонний барельеф изготовлен из 80 тонн бронзы. На плоскостях барельефа нанесено слово «Помни» на разных языках мира. Саму площадь планируется замостить с включением камней с мест заключения политических заключённых.

17:22

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17:10
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Стена скорби в Москве. Открытие состоится 30 октября
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Стена скорби в Москве. Открытие состоится 30 октября

Открытие монумента «Стена скорби» состоится вслед за окончанием заседания Совета по развитию гражданского общества, в повестке которого были вопросы, связанные с обеспечением экологических и избирательных прав граждан.

Теперь президент России Владимир Путин отправился вместе с членами Совета к монументу.

17:10

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17:06

30 октября проходит церемония открытия «Стены скорби» — мемориала, посвященного жертвам репрессий советской эпохи, который расположен в Москве на проспекте имени академика Сахарова. В открытии монумента принимает участие президент Российской Федерации Владимир Путин, а также патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Открытие монумента — тридцатиметрового двустороннего бронзового барельефа скульптора Георгия Франгуляна — приурочено ко Дню памяти жертв политических репрессий.

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Монумент подготовлен в рамках политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, которую правительство утвердило 15 августа 2015 года. Проект был реализован Фондом памяти на государственные средства и народные пожертвования и был признан лучшим из 336 проектов, претендовавших на победу.

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День памяти жертв политических репрессий

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