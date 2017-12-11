Москва, 11 декабря, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Предложенное Министерством промышленности и торговли России значительное повышение утилизационного сбора на легковые автомобили с 2018 года сильнее всего ударит по чистым импортёрам. «Достанется» и иностранным концернам, построившим свои заводы в РФ и пока импортирующим часть моделей. Это, в частности, BMW, Nissan, Renault, Toyota.

Bergadder Авто

Читайте также: В октябре вторичный авторынок показал небольшой рост

Как отметили в концерне BMW, «подобные проекты в итоге всегда ложатся финансовой нагрузкой как на бизнес, так и на потребителей и негативно сказываются на рынке в целом».

Источник газеты «Коммерсантъ» в другом концерне считает, что такое решение Минпромторга навредит тренду на восстановление рынка и негативно отразится на бизнесе дилеров.

Читайте также: В 2018 году под действие программ господдержки попадет больше автомобилей

Такую же точку зрения высказал и консультант SBS Consulting Дмитрий Бабанский. По его словам, покупательская активность ещё не так высока, как хотелось бы, при этом цены на машины с учётом повышения акцизов, запланированного на 2018 год, вырастут в среднем на 10—17%.

Напомним, Минпромторг РФ доработал и ужесточил проект увеличения ставок утильсбора на автомобили с 2018 года. Сообщается о повышении в зависимости от категории и видов транспортных средств, их экологичности, на 87—125% вместо планировавшихся, согласно пояснительной записке к бюджету, 15%.

Также в сюжете: Почему авторынок никак не выберется из кризиса?

В ведомстве уточнили, что в грузовом сегменте индексация составит 15—40%, а средневзвешенная индексация сбора составит 15—17,5%.

Добавим, что утильсбор для автомобильной промышленности был введён в 2012 году. Сначала сбор платили импортёры, а российские заводы давали гарантии утилизации. Однако с 2014 года его распространили на весь рынок. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%, тогда в правительстве объяснили это девальвацией рубля.