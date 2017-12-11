Москва, 11 декабря, 2017, 10:42 — ИА Регнум. В 2017 году отставок губернаторам в России бояться не стоит. Всех, кого планировали сменить в регионах, сменили. А вот в 2018 году ротации начнутся снова. Такое заявление в интервью телеканалу РБК сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Валентина Матвиенко

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«До конца этого года отставки губернаторов не намечаются. Что касается следующего года, то будет продолжена плановая ротация тех губернаторов, у которых заканчиваются полномочия, и они не планируют идти на очередной срок, или же намечается ротация по другим причинам», — сказала спикер Совфеда.

Однако конкретных фамилий Матвиенко называть не стала.

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«Это не сфера нашей ответственности, поэтому я могу лишь предполагать», — добавила председатель Совета Федерации.

Говоря об осенней серии отставок глав российских регионов, Валентина Матвиенко отметила, что «произошедшие изменения — действительно плановая ротация».

«С приходом новых губернаторов в регионах сохраняется стабильное социальное, экономическое, финансовое положение дел. Никаких революций не произошло. Это подтверждение того, что такого рода кадровые изменения готовятся, изучаются и проводятся в плановом режиме», — добавила спикер.

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Как сообщало ИА REGNUM, массовые отставки губернаторов в России начались в последнюю неделю сентября. Первым, как оказалось позднее, в достаточно длинном списке отставников стал губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Указ о его отставке президент РФ Владимир Путин подписал 25 сентября. Уже на следующий день стало известно о досрочной смене главы Нижегородской области Валерия Шанцева. 28 сентября с поста ушёл глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, 29 сентября — губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

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Ещё шесть глав регионов лишились руководящих постов в октябре. Так, в отставку был отправлен глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, заявивший о своём намерении покинуть пост еще 27 сентября, 4 октября — губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, на следующий день — глава Орловской области Вадим Потомский. Также постов лишись главы Новосибирской и Омской областей.