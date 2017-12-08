Минск, 8 декабря, 2017, 16:50 — ИА Регнум. Белоруссия в ближайшее время поставит партию своих нефтепродуктов через российские порты. Как сообщил сегодня, 8 декабря, председатель «Белнефтехима» Игорь Ляшенко на заседании совета министров Союзного государства, белорусская сторона уже заключила соответствующий контракт.

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Ляшенко сравнил процесс производства, транспортировки и продажи энергоносителей с математикой. У «Белнефтехима» уже появился один клиент из России, купивший 72 тысячи тонн нефтепродуктов. Эти объемы будут поставлены в период с декабря 2017 года по январь 2018 года.

«Соответствующий контракт на поставку через российские порты уже есть»,— подчеркнул глава белорусского нефтехимического предприятия.

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Говоря о том, насколько такие контракты выгодны для Белоруссии, Ляшенко отметил, что эти поставки — это взаимный интерес сторон. По словам председателя «Белнефтехима», контракт на поставки белорусских нефтепродуктов через российские порты — это пример нормального взаимовыгодного сотрудничества. Причем в следующем году объем экспорта нефтепродуктов, произведенных на НПЗ Белоруссии, через порты РФ может достигнуть миллиона тонн, если это будет выгодно экономически.

Отметим, что самый близкий к Белоруссии российский порт — это порт Усть-Луга. Он находится в 800 километрах от нефтеперерабатывающего завода «Нафтан». Однако для Белоруссии с логистической точки зрения удобнее транспортировать нефтепродукты через Рижский порт, так как он находится вдвое ближе Усть-Луги. Ранее по этой причине белорусские нефтепродукты транспортировались всегда через прибалтийские порты. Только за 2016 год через порты Литвы и Латвии Белоруссия экспортировала 13 млн тонн своих энергоносителей.

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В этом году вопрос переориентации белорусских нефтепродуктов на российские порты обсуждался наиболее активно. Как сообщало ИА REGNUM, еще в августе 2017 года президент РФ Владимир Путин дал властям поручение проработать возможность поставок нефтепродуктов из Белоруссии через порты России. Ведь практически вся перерабатываемая нефть на заводах республики идет из РФ, а это около 24 млн тонн сырой нефти в год. В Минске заявили, что такой вариант возможен, но при более экономически выгодных условиях. Дело в том, что стоимость перевалки нефтепродуктов через прибалтийские порты составляет $6—8 за тонну, в то время как через российские порты — $12—18 за тонну.

В ноябре премьер-министр Белоруссии Владимир Семашко встретился в Москве с российским вице-премьером Аркадием Дворковичем. Стороны обсуждали варианты переориентации транспортировки белорусских нефтепродуктов через порты в Усть-Луге и Санкт-Петербурге. Тогда белорусский представитель подчеркнул, что НПЗ республики не имеют права потерять ни одной копейки. В то же время Минск не раз говорил о том, что Россия не оказывает на него давления в вопросе переориентации нефтепродуктов.

Напомним также, что ранее РЖД предоставило Белоруссии 50-процентную скидку на перевозку нефтепродуктов. Это выравнивает условия доставки до российских портов по сравнению с прибалтийскими, но остается еще двукратная разница в стоимости перевалки. В октябре сообщалось, что порты РФ готовы снижать тарифы на перевалку нефтепродуктов из соседней республики при гарантированных объемах.

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