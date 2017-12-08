Москва, 8 декабря, 2017, 11:22 — ИА Регнум. На Северном Кавказе все же будут созданы два предвыборных штаба Ксении Собчак. Один из них будет открыт в Ингушетии, другой — в Дагестане. Кандидату «Против всех» пробиться к электорату помогла партия «Гражданская инициатива», от которой Собчак планирует выдвинуться на президентские выборы в 2018 году, передает 8 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

Ранее предвыборный штаб Собчак не смог найти желающих на роль руководителей региональных штабов в субъектах Северного Кавказа. Очевидно, здесь всерьез не восприняли идею телеведущей стать президентом России, и поддержки среди жителей она не нашла.

Партия же «Гражданская инициатива» давно ведет работу на Северном Кавказе. Благодаря ее лидеру Андрею Нечаеву и удалось найти руководителей штабов кандидата «Против всех». У обоих имеется опыт ведения предвыборных кампаний, сообщил Тимур Валеев — руководитель региональной сети штабов Ксении Собчак.

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В Дагестане штаб будет возглавлять Магомед Магомедов. Он юрист по образованию, занимается общественной деятельностью с 2016 года. В Ингушетии руководить представительством кандидата «Против всех» будет Ахмет-Хан Хидриев. О нем известно, что он начинал свою трудовую деятельность вольнонаемным в ОИТУ МВД Казахской ССР. Работал на различных предприятиях в Якутии и ЧИАССР, был председателем кооператива «Экажево».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года команда Ксении Собчак, выдвинувшейся кандидтом на выборы президента РФ в 2018 году, объявила, что не будет создавать региональные штабы в субъектах Северного Кавказа в связи с тем, что в округе не нашлось ни одного желающего, кто согласился бы стать координатором штабов кандидата «Против всех». По словам Тимура Валеева, рядовые волонтеры из республик СКФО регистрируются очень активно, а вот вожаков найти не удалось.

Напомним, Ксения Собчак решила баллотироваться на пост президента РФ и заявила об этом одной из первых среди кандидатов в октябре 2017 года. Она призвала голосовать за нее тех избирателей, кто хотел бы высказаться «против всех». Собчак заявила также, что не претендует на победу и никакой политической программы выдвигать не собирается.